Lancement de la bande-annonce d'Adipurush : Kriti Sanon, la talentueuse actrice de Bollywood, est prête à hypnotiser le public avec son prochain film Adipurush. Le film est un drame mythologique très attendu, réalisé par Om Raut et basé sur l'épopée sanskrite Ramayana. La bande-annonce récemment publiée a généré beaucoup de buzz parmi les fans et la performance de Kriti Sanon a été très appréciée. Elle joue le personnage de Janaki, une combinaison d'une âme pure et gentille avec un esprit fort, qu'elle prétend avoir compris en détail. Avec elle, Prabhas, Saif Ali Khan et Sunny Singh joueront des rôles clés. Le film devrait sortir le 16 juin dans les salles, et le public a hâte d'assister à ce conte épique sur grand écran.