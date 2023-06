Adipurush et d’autres meilleurs films rejetés par Hrithik Roshan

Shahid Kapoor recueille des éloges pour sa dernière sortie Bloody Daddy. Il est apparu dans un rôle intense et féroce dans le réalisateur Ali Abbas Zafar. Le thriller d’action marque le premier film OTT de l’acteur bien qu’il ait fait ses débuts numériques avec la série Web Farzi. Lorsque la bande-annonce de Bloody Daddy est sortie, les gens n’ont pas tardé à le comparer à John Wick. Lors de la promotion du film, l’acteur a abordé plusieurs sujets et a également commenté la comparaison avec le personnage hollywoodien joué par Keanu Reeves.

Bloody Daddy est un thriller passionnant bourré d’action. Le film tourne autour des seigneurs de la drogue et des gangsters. Le film montre Shahid Kapoor se battant contre des crétins de la drogue, un patron du crime, des narcs meurtriers et des flics uniquement pour sauver une relation qui compte le plus pour lui. Shahid Kapoor est revenu à l’action en tant que dur à cuire dans un look robuste avec des armes à feu. Les gens l’ont identifié comme John Wick Lite, une version plus légère ou bon marché du personnage de Keanu Reeves. L’acteur de Kabir Singh qui ne prend pas à cœur les trolls des réseaux sociaux a répondu à cette comparaison.

Dans une interview avec Zoom, Shahid Kapoor a déclaré: « Si je sens que quelque chose est pertinent, je l’absorbe et si je sens que quelque chose est dit avec trop d’intelligence, je l’ignore respectueusement. Parfois, les gens disent des choses épicées pour gagner en popularité parce que personne ne s’intéresse à la gentillesse. choses au-delà d’un point. » Il a également expliqué comment les gens sur les réseaux sociaux partagent des commentaires négatifs. Il a ajouté que les utilisateurs des médias sociaux s’asseyaient juste là pour signaler la négativité.

Outre Shahid Kapoor, Bloody Daddy met également en vedette Diana Penty, Ronit Roy et Sanjay Kapoor. Le film est réalisé par Ali Abbas Zafar qui a également réalisé Salman Khan dans Tiger Zinda Hai et Sultan. Bloody Daddy est désormais diffusé gratuitement sur Jio Cinemas à partir du 9 juin 2023.

Sur le plan du travail, Shahid Kapoor a une gamme passionnante de projets à venir. Il jouera aux côtés de Kriti Sanon dans le prochain film de Dinesh Vijan, qui serait une comédie romantique robotique unique. Il a également signé le film d’Anees Bazee avec également Rashmika Mandanna. On dit également qu’il partage l’écran avec Pooja Hegde dans le prochain Koi Saq du réalisateur malayalam Roshan Andrew .