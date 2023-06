Adipurush : Est-ce que le changement dans les dialogues remettra sur les rails la collection qui s’effondre au box-office ? [Exclusive]

Le magnum opus Aipurush avec Prabhas et Kriti Sanon a fait face à un contrecoup massif sur les dialogues grinçants utilisés dans le film. Le public a exprimé sa déception contre les fabricants pour avoir manqué de respect à la religion. Malgré toutes les controverses, le réalisateur d’Om Raut a réussi à frapper Rs 340 crores dans le monde le jour de son ouverture. Cependant, les experts de l’industrie disent que c’était énorme parce que les gens avaient déjà réservé des billets à l’avance avant la publication des critiques et que le bouche à oreille négatif s’est répandu comme un feu.

Cependant, après un week-end d’ouverture réussi, le film n’a pas réussi le test du lundi, ce qui est crucial pour tout film car il indique l’état réel après la tempête de battage médiatique. Le numéro de box-office d’Adipurush s’est effondré pour ne faire que Rs 7,7 crores lundi. La vedette de Prabhas et Kriti Sanon a connu une baisse de 78% de la collecte au box-office dans la version hindi. Voyant le contrecoup, l’écrivain Manoj Muntashir a publié une déclaration annonçant qu’il respectera les sentiments du public et révisera les dialogues du film. Apparemment, les changements ont été apportés et le public peut regarder le film avec des dialogues modifiés.

Mais comment cette initiative aidera Adipurush et sa collection au box-office ? Va-t-il revenir sur le crack? Pour avoir une idée claire, nous avons parlé à l’expert de l’industrie, l’analyste commercial senior Akshaye Rathi, qui a partagé son idée sur le résultat du film dans les prochains jours. Il a dit: « Je ne pense pas que cela remette la collection sur les rails ou fasse quoi que ce soit de la sorte. Mais je pense au moins que le genre de réactions verbales et opposées qui arrivaient très publiquement, j’espère que les deux devraient être calmés. Et J’espère vraiment que cela apaisera les personnes qui protestent et leur fera comprendre que les cinéastes respectent le verdict du public, l’avis des fidèles de Mariyada Puroshotam Prabhu Shi Ram, et prennent les mesures correctives nécessaires et sensibles à la situation . »

Akshaye Rathi a également mentionné que la version modifiée d’Adipurush est déjà sortie dans les cinémas. Il est donc possible que les personnes qui ont déjà vu le film retournent au cinéma. Certains peuvent par curiosité revoir le film pour voir des changements dans les dialogues. Les téléspectateurs qui se sont abstenus de regarder le film en pensant que cela ne valait pas leur temps et leur argent peuvent également réserver leurs billets. Les personnes qui ont critiqué le film voudront peut-être voir si leurs actions ont joué un rôle. On attend de voir si les changements feront un peu de salut aux dommages causés au film.