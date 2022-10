Adipurush: Dipika Chikhlia, Mukesh Khanna désapprouvent le Ramayan réinventé de Prabhas – “Ils ne devraient pas ressembler à des Moghols”

Prabhas, Kriti Sanon et le réalisateur Om Raut ont récemment lancé le teaser de leur film très attendu Adipurush. Cependant, les téléspectateurs n’étaient vraiment pas satisfaits de la représentation des divinités hindoues dans cette version visuelle moderne du Ramayan. Outre le public, les acteurs vétérans Dipika Chikhlia, qui a joué Sita dans Ramayan de Ramanand Sagar et Mukesh Khanna, qui a essayé le rôle de Bhishma dans Mahabharat, ont fortement désapprouvé le teaser d’Adipurush.

Exprimant sa déception, Dipika a déclaré à Aaj Tak qu’elle n’était pas satisfaite de la représentation de Ravana par Saif Ali Khan par rapport à l’acteur vétéran Arvind Trivedi qui a joué le rôle de Ravana aux côtés de Dipika dans Ramayan. Elle a dit que “si le personnage vient du Sri Lanka, il ne devrait pas ressembler à des Moghols”.

“Je ne comprenais pas grand-chose alors que nous le voyons pendant seulement 30 secondes dans le teaser, mais il a l’air différent. Je suis d’accord que les temps ont changé et que les effets visuels sont un élément essentiel, mais seulement tant que les sentiments des gens ne sont pas blessés. (Mais alors) Ce n’est qu’un teaser, peut-être que ça ne rend pas justice au film. Si j’essayais de me connecter avec Arvind Trivedi (Ravan dans Ramayan de Raman et Sagar), je ne me sentirais pas bien. Mais je crois aussi que chaque acteur a la liberté de représenter un personnage comme son interprétation”, a ajouté Dipika.

D’autre part, Mukesh s’est rendu sur Instagram pour critiquer les créateurs d’Adipurush pour leur fausse représentation des personnages mythologiques emblématiques. « Shri Ram peut-il porter une robe en cuir, des pantoufles en cuir et avoir une moustache ? Kanchan Varan Virat Suvesa Hanuman peut-il porter une ceinture en cuir au lieu de Janeu ? Lankadheesh Ravana peut-il être Kala Kaluta ? Peut-il garder une barbe sans moustache ? balade effrayante en forme de dragon au lieu de Pushpak vimana ??? Peut-il ressembler à Allauddin Khilji ???? Si vous voulez voir tout cela, alors regardez définitivement un film fait de 500 crores – Adipurush !! TEASER est comme ça, alors comment est-ce que le film sera ????? Quelque chose à penser !!!” il a écrit.

Pendant ce temps, le réalisateur Om Raut a déclaré qu’il était découragé à cause de la pêche à la traîne mais pas surpris car le film est fait pour un support plus large, le grand écran. “Si j’avais le choix, je ne le mettrais jamais sur YouTube, mais c’est le besoin de l’heure. Nous devons le mettre là pour qu’il atteigne un large public”, a-t-il déclaré à The Indian Express.