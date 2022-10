Adipurush DERNIÈRE MISE À JOUR : Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan starrer pour changer la date de sortie ? Voici ce que nous savons

Depuis le Remorque Adipurush abandonné, il a fait l’objet de critiques de tous les côtés, certaines d’entre elles étant justifiées contre ce qui ressemble à des VFX et CGI assez mal faits, tandis que certaines d’entre elles sont assez malavisées contre l’apparence de Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan comme RAM, Sita et Ravan. Maintenant le Om Raut le réalisateur devrait sortir l’année prochaine le 12 janvier. Cependant, après tout ce qui s’est passé, de nouveaux rapports ont fait surface qui suggèrent que le Date de sortie d’Adipurush pourrait être déplacé, et les raisons vont plus loin que les critiques actuelles concernant le film. Alors, quels sont-ils?