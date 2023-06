Adipurush Controversy : Après Manoj Muntashir, le réalisateur Om Raut obtient une protection policière ?

Adipurush a été mêlé à la controverse depuis la sortie du teaser l’année dernière. Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan des films vedettes ont été appelés pour des dialogues tapori, une mauvaise caractérisation et plus encore. Manoj Muntashir a écrit les dialogues de Om Raut dirigé Adipurush. Manoj a été appelé et est mème partout sur Internet. À cela s’ajoutent ses déclarations sur le film et plus encore. Manoj aurait reçu des menaces de mort. Et par conséquent, il a bénéficié d’une protection policière. Et maintenant, on dit qu’Om Raut a également bénéficié d’une protection policière.

Om Raut a bénéficié d’une protection policière au milieu de la rangée d’Adipurush :

La controverse d’Adipurush fait la une des journaux du divertissement depuis de nombreux mois maintenant. Manoj Muntashir, le dialoguiste, a bénéficié d’une protection policière car il a reçu des menaces de mort. Et selon le dernier rapport, Om Raut a également été protégé. Quatre gendarmes et un flic armé ont également été aperçus avec Om Raut, indique un rapport de Bollywood Hungama.

Cependant, le rapport ne précise pas si le directeur a demandé la protection de la police ou si la police elle-même a fourni la protection. Les controverses en cours ont considérablement explosé et, par conséquent, il se pourrait que des menaces aient également été adressées au réalisateur.

Regardez la vidéo du dialogue modifié d’Adipurush ici :

Le directeur d’Adipurush menacé ?

Cependant, selon un rapport du Free Press Journal, le président national de Kshatriya Karni Sena aurait menacé de tuer le réalisateur. « Nous prévoyons de former une équipe à Mumbai et de leur dire de se procurer des armes pour le retrouver et le tuer », a cité Bollywood Hungama, citant le président dans le rapport.

Manoj Muntashir défend sa position

Lorsque Manoj Muntashir a fait face à un contrecoup sur les dialogues, le parolier et écrivain l’a défendu en disant que les dialogues étaient planifiés de manière à ce que les jeunes générations ne trouvent pas cela complexe. L’écrivain a déclaré que les cinq dialogues que les gens trouvaient répréhensibles seraient modifiés. Il a également appelé Hanuman, un bhakt et non un Dieu, ce qui a ajouté à l’indignation existante.

Les fabricants d’Adipurush ont déjà changé les dialogues répréhensibles et la même chose est projetée dans les salles de cinéma. Les affaires d’Adipurush ont également été affectées. L’activité de lundi est en forte baisse.