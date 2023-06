Adipurush continue de glisser au box-office, le film d’Om Raut pourrait collecter Rs 9 crore le jour 6

Prabhas et Kriti Sanon-star Adipurush, réalisé par Om Raut, fait la une des journaux depuis la sortie de la bande-annonce du film l’année dernière. Les internautes ont critiqué les réalisateurs après la sortie du film pour diverses raisons, notamment des dialogues controversés.

Le premier jour, le film a battu de nombreux records au box-office avec ses gains. Cependant, le film a déçu les fans et a maintenant du mal à obtenir un double chiffre au box-office. Selon le rapport de Sacnilk.com, le film devrait rapporter 9 crores de roupies dans le monde et 7,5 crores en Inde.

Les créateurs d’Adipurush font face à des critiques du public pour la mauvaise qualité de ses dialogues et de ses effets visuels, et ont révisé certaines répliques du film. Le film controversé, qui a enregistré une ouverture exceptionnelle au box-office pour assister à une baisse importante des collections alors que le bouche à oreille négatif s’est répandu sur les réseaux sociaux, est maintenant projeté dans des salles avec des dialogues modifiés.

Adipurush, qui est sorti vendredi dans tout le pays en hindi, télougou, kannada, malayalam et tamoul, met en vedette Prabhas dans Raghav (Ram), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Raavan).

Réalisée par Om Raut et produite par T-Series, la saga multilingue à gros budget Adipurush a été critiquée sur les réseaux sociaux pour ses faibles effets visuels et ses dialogues familiers, avec le dialoguiste Manoj Muntashir Shukla sous le feu des dialogues de Lord Hanuman dans le ‘Lanka Dahan’ séquence, entre autres.

Dans la scène, le personnage de Hanuman avait des répliques comme : « Kapada tere baap ka toh jalegi bhi tere baap ki ». Il est maintenant remplacé par ‘Kapda teri Lanka ka? toh jalegi bhi teri Lanka’. Shukla a annoncé dimanche que les réalisateurs étaient prêts à « réviser certains des dialogues » et que les lignes modifiées seront ajoutées au film d’ici cette semaine.

T-Series, le studio derrière le film qui était monté sur un budget annoncé de Rs 500 crore, a tweeté mercredi que le film avait rapporté Rs 395 crore brut en cinq jours. Mais une ventilation de ces chiffres officiels montre que les chiffres du lundi et du mardi sont nettement inférieurs à ce que le film a réalisé lors de son week-end d’ouverture: Rs 140 crore le premier jour, suivi de Rs 100 crore chacun les deuxième et troisième jours.

En revanche, Adipurush a gagné Rs 35 crore lundi et Rs 20 crore (chiffres bruts) mardi. La bannière de production a également annoncé mercredi que le public pouvait désormais regarder le film à un prix réduit de Rs 150 jeudi et vendredi. « Découvrez le conte épique en 3D sur grand écran au prix le plus abordable ! Billets à partir de Rs 150/… Offre non valable dans l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Kerala et le Tamil Nadu », a tweeté la bannière de production. (Avec les entrées de PTI)



