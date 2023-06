Adipurush: Cette actrice du sud de l’Inde fait face à la colère des fans de Prabhas alors qu’elle s’intéresse à son apparence de Ram

La bande-annonce d’Adipurush a reçu une magnifique réponse des fans depuis sa sortie; la nouvelle bande-annonce est tellement meilleure et les fans ont hâte de voir cet opus magnum à l’écran. Alors que les fans deviennent gaga du look de Prabhas en tant que Lord Rama, cette actrice du sud de l’Inde s’en prend à lui et à son look et l’appelle Karna plus que Rama. L’actrice du Sud Kasturi Shankar s’est rendue sur Twitter et a partagé son point de vue sur l’Adipurush de Prabhas, et elle fait maintenant face à une énorme réaction des fans de la superstar. Kasturi Shankar, dans son tweet, a écrit : « Existe-t-il une tradition où Lord Ramji et Laxman sont représentés avec des moustaches et des poils sur le visage ? Pourquoi ce départ inquiétant ? Surtout dans la maison tamoule de Prabhas, Sri Rama a été joué à la perfection par des légendes. Je me sens Prabhas ressemble à Karna, pas à Rama. #Adipurush ».

Kasturi Shankar remet en question le regard de Prabhas à Adipurush.

Existe-t-il une tradition où Lord Ramji et Laxman sont représentés avec une moustache et des poils sur le visage ? Pourquoi ce départ inquiétant ? Surtout dans la maison telugu de prabhas, Sri Rama a été joué à la perfection par des légendes. Je sens que Prabhas ressemble à Karna et non à Rama. #Adipurush pic.twitter.com/glkQZ7nHj9 Kasturi (@KasturiShankar) 7 juin 2023

Les fans de Prabhas sont extrêmement mécontents de cette critique injustifiée à son encontre et se sont déchaînés, se demandant si l’actrice avait vu Lord Ram en personne.

En tant que religion hindoue, nous sommes libres d’adorer Dieu sous n’importe quelle forme. J’espère que vous avez la réponse. Maulikbhavsar80 (@MaulikBhavsar3) 8 juin 2023

Un utilisateur a demandé à Kasturi Shankar de créer des histoires sur la moustache, « Pourquoi s’embêter juste pour une moustache ? N’est-il pas naturel de faire pousser une moustache et une barbe pour un homme, y compris un avatar sous forme humaine ? ». Un autre utilisateur a commenté : « Vous avez vu Rama en personne ? ». Prabhas nous a donné du sang et de la sueur pour incarner Lord Ram, et il a reçu un immense amour de la part des fans après la sortie de la bande-annonce finale. L’acteur attend la sortie du film pour que les fans puissent voir son travail acharné et comment