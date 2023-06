Adipurush Box Office Day One: Prabhas starrer pour engranger Rs 90 crore de l’Inde elle-même décimant le record de Pathaan?

Malgré les critiques largement défavorables, Adipurush de Prabhas et Kriti Sanon ratisse en moolah. Le film a connu un démarrage exceptionnel dans de nombreux centres de la ceinture hindi. Les experts du commerce ont déclaré que cela rapporterait plus de 20 crores de roupies dans la ceinture hindi, mais c’était un chiffre conservateur. Maintenant, il semble que cela fera Rs 35 à 40 crores. Les chiffres arrivent également de la ceinture Telugu. C’est le territoire fort de Prabhas et les gens ont afflué pour voir le film. Maintenant, on dit que le brut global le premier jour de toute l’Inde est de Rs 90 crores. C’est la prédiction d’Ormax.

ADIPURUSH A FAIT RS 90 CRORES LE PREMIER JOUR

Si Adipurush gagne effectivement Rs 90 crores le jour de l’ouverture, il battra le record détenu par Pathaan. Le film de Shah Rukh Khan a fait Rs 57 crores le premier jour. Adipurush doit bien tenir le week-end et la semaine à venir pour récupérer son budget massif de Rs 500 crores plus. Pathaan a été réalisé avec un budget beaucoup plus restreint. Il a rapporté plus de Rs 1 000 crores au box-office mondial. Adipurush se porte bien à partir de maintenant.

LE FILM DE PRABHAS CROISE RS 20 CRORES DANS LA CEINTURE HINDI

Selon Sacnilk, le film a traversé Rs 23 crores dans la ceinture hindi jusqu’à 16 heures. Les chiffres devraient être plus élevés dans la soirée. C’est en effet énorme. Il semble que le film se porte très bien dans le Bihar, l’Odisha, le Bengale occidental, le Maharashtra et le Gujarat. Des célébrités comme Ram Charan, Ranbir Kapoor et Ananya Birla ont acheté 10 000 billets chacune d’Adipurush pour le montrer aux enfants défavorisés.

Ceux qui ont regardé le film ont aimé la musique de fond et les chansons d’Ajay et Atul Gogavale. Les chansons Jai Shree Ram et Siya Ram sont également des succès sur YouTube. Adipurush a une grande ouverture comme nous pouvons le voir, mais ce qui reste à voir, c’est s’il peut se maintenir malgré la négativité sur les réseaux sociaux.

#Adipurush Hindi 40 à 45 cr ouverture nette confirmée. In Telugu indique qu’il vise la deuxième plus grande ouverture de tous les temps après RRR Billetterie indienne (@box_oficeIndian) 16 juin 2023

Si le film marche bien malgré ce genre de critiques, ce sera uniquement grâce au pouvoir vedette de Prabhas.