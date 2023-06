Adipurush Box Office Collection: la star de Prabhas enregistre une énorme baisse, malgré les fabricants annonçant des billets à prix réduit

Adipurush Box Office Collection: Les producteurs d’Adipurush ont annoncé mercredi que les téléspectateurs pouvaient désormais regarder le film jeudi et vendredi pour seulement Rs 150. Cela vient après que lundi et mardi aient vu une baisse des revenus au box-office. T-Series, la bannière de production d’Adipurush, a annoncé mercredi que le public pouvait désormais regarder le film à un prix réduit de 150 le jeudi et le vendredi. Cela survient après que la collection au box-office d’Adipurush a connu une baisse lundi et mardi. Le film a été critiqué pour ses lignes et VFX.