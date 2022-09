Prabhas, Kriti Sanonet Saïf Ali Khan vedette Adipurush est l’un des films les plus attendus de 2023. Le film devrait sortir le 12 janvier 2023, et il a été rapporté que le teaser du film sera lancé pendant Dussehra cette année. Apparemment, les fabricants prévoient une campagne promotionnelle de 3 mois. Adipurush est un gros film qui serait monté avec un budget de Rs. 500 crores. Il est basé sur le Ramayana et Prabhas y jouera le rôle de Lord Ram.

Selon un rapport publié dans Box Office Worldwide, avant le lancement du teaser, les créateurs d’Adipurush lanceront une affiche le 27 septembre 2022 à 18 heures à Ayodhya, à côté de la rivière Sarayu. Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, nous sommes sûrs que les fans de Prabhas seront ravis de voir l’affiche du film.

Alors que Prabhas joue le rôle de Lord Ram dans le film, Kriti incarnera le personnage de Sita et Saif sera considéré comme Ravana. Adipurush devait auparavant sortir le 11 août 2022, mais les fabricants l’ont reporté à janvier 2023.

Les fans de Prabhas attendaient avec impatience un aperçu du film car il n’y a pas de mise à jour sur Adipurush depuis quelques mois. Mais maintenant, le film n’est qu’à quelques mois de sa sortie.

Les deux dernières sorties de la star pan-indienne, Saaho et Radhe Shyam, n’avaient pas réussi à se faire remarquer au box-office et même le public n’en était pas impressionné. Cependant, maintenant tous les yeux sont tournés vers Adipurush et tout le monde s’attend à ce que Prabhas revienne en force.

En dehors d’Adipurush, Prabhas a Salaar, Project K, Maruthi’s next et Spirit alignés. Il est prévu qu’en 2023, Prabhas aura 2-3 versions. Récemment, l’acteur a fait face à une perte dans sa vie personnelle lorsque son oncle Krishnam Raju est décédé.