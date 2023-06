Adipurush: Après Ranbir Kapoor, Ram Charan achètera 10000 billets de Prabhas starrer

Adipurush est le film très attendu de l’année 2023. Le drame mythologique met en vedette Prabhas et Kriti Sanon dans le rôle de Lord Ram et Sita. Le réalisateur d’Om Raut est une adaptation cinématographique du Ramayana conçue de manière créative pour que la génération moderne puisse en apprendre davantage sur la mythologie et la culture indiennes. Afin de le faire atteindre un public plus large, des stars de cinéma soutiennent les créateurs. Auparavant, Ranbir Kapoor avait acheté 10 000 billets d’Adipurush et maintenant Ram Charan a également rejoint l’acteur. Lisez la suite pour savoir pourquoi ces acteurs ont acheté de nombreux billets.

L’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor a conquis les cœurs avec sa générosité en achetant 10 000 billets de Prabhas starrer pour les enfants défavorisés. Selon des informations, l’acteur de Brahmastra a acheté des billets pour le premier jour du plus grand film à venir, Adipurush. Ses actions caritatives visent à donner aux enfants défavorisés et orphelins l’occasion de vivre l’extravagance cinématographique du Ramayana dans les théâtres.

Selon des informations, l’acteur Telugu Ram Charan a également rejoint la cause. Si les rumeurs sont vraies, l’acteur de RRR achètera également 10 000 billets du film le plus attendu et les distribuera aux enfants défavorisés et à ses ardents fans. Plus tôt, le producteur de The Kashmir Files, Abhishek Agarwal a également participé à l’acte noble. Il a également acheté le même nombre de billets que Ranbir Kapoor suivant ses traces. La charité d’Abhishek bénéficiera aux personnes âgées vivant dans des maisons de retraite et aux élèves des écoles publiques.

Adipurush est un drame mythologique basé sur l’épopée du Ramayana. Le film met en vedette la superstar Telugu Prabhas dans le rôle de Raghava alias Lord Ram, Kriti Sanon essaiera Janki alias Sita, Sunny Singh jouera le rôle de Laxman et Saif Ali Khan incarnera Lankesh alias Raavan. Le film est réalisé par Om Raut et produit par Bhushan Kumar sous la bannière T-Series. Adipurush ouvrira dans les cinémas le 16 juillet 2023.

Sur le plan du travail, Ram Charan sera ensuite vu dans le réalisateur Game Changer de S Shankar. Il partagera l’écran avec Kiara Advani. D’autre part, Ranbir Kapoor tourne actuellement pour le film de gangsters Animal. Il est jumelé aux côtés de Rashmika Mandanna pour la première fois. Le film est réalisé par Sandeep Reddy Vanga et devrait sortir en salles le 11 août 2023.