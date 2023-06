Adipurush : Après Dipika Chikhlia, une autre actrice se lance ; cette fois au regard de Prabhas, « Il ressemble à … »

Adipurush avec Prabhas et Kriti Sanon est l’un des films les plus attendus de l’année 2023. Depuis la sortie du teaser, le film tombe dans la controverse pour certaines raisons. Le réalisateur d’Om Raut a été massivement critiqué pour les mauvais effets visuels dans le teaser, cependant, l’équipe a travaillé dur et a impressionné tout le monde avec une bande-annonce époustouflante. Le drame mythologique basé sur l’épopée Ramayana n’est qu’à quelques jours de sa sortie et continue de recevoir des remarques négatives parmi les réponses positives du public à l’échelle nationale.

Récemment, Dipika Chikila s’est penchée sur la caractérisation des acteurs et n’est pas restée en contact avec elle même après le film. Maintenant, une autre actrice a critiqué les acteurs pour leur apparence dans le film. L’actrice sud-indienne Kasturi a affirmé que le look de Prabhas à Adipurush ressemblait beaucoup à Karna du Mahabharata au lieu de Lord Ram du Ramayan. Elle a consulté son compte Twitter et s’est demandé si, dans une tradition quelconque, Lord Ramji et Laxman étaient représentés avec une moustache et des poils sur le visage. Elle se demande pourquoi ce départ inquiétant. Elle a en outre mentionné, « en particulier dans la maison telugu de prabhas, Sri Rama a été joué à la perfection par des légendes. » Concluant son tweet, elle a donné sa réaction, « Je sens que Prabhas ressemble à Karna et non à Rama. »

Les fans de Prabhas sont venus en soutien et ont critiqué Kasturi. Un utilisateur a interrogé Kasturi, « Vous avez vu Rama en personne? » Un autre a écrit: « Y a-t-il une source qui dit que Sri Rama n’avait pas de poils sur le visage tout au long de son avataara? Quelle sorte de raison absurde d’indignation est-ce? » Un autre fan a commenté : « Pourquoi s’embêter juste pour une moustache ? N’est-il pas naturel de faire pousser une moustache et une barbe pour un homme, y compris un avatar sous forme humaine ?! »

Plus tôt, Dipika Chikila, qui a joué Sita dans Ramayan de Ramanand Sagar, a réagi à la controverse sur le baiser d’Adiourush. Récemment, lors d’un événement, le directeur Om Raut a donné à Kriti Sanon un baiser d’adieu sur ses joues et a reçu des critiques sur les réseaux sociaux. Dans une conversation avec Aaj Tak Dipika, les acteurs de nos jours n’entrent pas dans le personnage ni ne comprennent ses émotions. Elle a dit qu’Adipurush devait être juste un autre film pour eux et que Kriti Sanon ne se serait peut-être pas considérée comme Sitaji.

Adipurush ouvrira dans les cinémas le 16 juin 2023. Outre Prabhas et Kriti Sanon, le film met en vedette Sunny Singh, Saif Ali Khan et Devdutt Nage. Le film est réalisé par Om Raut et produit par Bhushan Kumar sous les bannières de T-Series.