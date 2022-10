Adipurush : Après Dipika Chikhlia, Sunil Lahri alias Laxman critique Prabhas, la nouvelle version du Ramayan de Saif Ali Khan

Adipurush du réalisateur Om Raut, qui est une nouvelle version de Ramayan mettant en vedette Prabhas comme Ram, Kriti Sanon comme Sita et Saif Ali Khan comme Ravana, a fait face à des critiques massives pour avoir prétendument tourné en dérision les divinités hindoues avec leur mauvaise réimagination et VFX. Alors que Dipika Chikhlia et Mukesh Khanna ont fortement désapprouvé Adipurush disant que les personnages ne devraient pas ressembler à des Moghols, Sunil Lahri qui a joué Laxman dans Ramayan de Ramanand Sagar, a maintenant critiqué le film.

Dès la sortie du teaser d’Adipurush, les téléspectateurs sont remontés dans le temps pour se remémorer le Ramayan de Ramanand Sagar et ont loué ses effets visuels qui ont alors été réalisés avec des ressources limitées. Beaucoup de gens ont dit qu’Adipurush VFX avait l’air caricatural et était une énorme déception, compte tenu de l’évolution de la technologie au fil des ans.

Lorsque Sunil Lahri a été interrogé sur sa réaction sur le teaser d’Adipurush, l’acteur vétéran a déclaré qu’il était certainement déçu par les effets visuels, ajoutant que de nos jours, les gens ne veulent pas faire d’efforts pour réaliser quelque chose d’extraordinaire. Il a également dit avoir mentionné que lorsque Ramayan a été réalisé, les jeunes de l’époque n’avaient pas l’impression que l’émission avait des effets caricaturaux, ou s’en moquaient.

“Agar iss tarah ki technology rahi hoti … toh ho sakta hai (Ramanand) Sagar Saab kuch aur banate, aur aacha banate. Je crois que même si nous avons évolué dans les effets visuels, l’exploit visuel que Sagar Saab a réalisé sera difficile de le répéter. Phele sab manual kaam hota tha, aaj sab presets hai et ils s’y tiennent. Woh effort salut nahi karna chahte. Même si nous avions l’habitude de le faire sur écran vert et écran bleu, nous avions l’habitude de soigner chaque détail , et nous avons fourni la même quantité de travail acharné”, a déclaré Sunil à DNA.

Partageant une anecdote intéressante sur le tournage de Ramayan, Sunil a rappelé qu’il avait fallu près de 4 jours pour filmer la séquence particulière où Hanuman portait Ram et Laxman sur son épaule. Il a conclu en disant que “la technologie moderne a maîtrisé la narration et l’imagination, et c’est pourquoi les gens la trouvent irréaliste”.