Adipurush Advance Bookings : le prix du billet du film Prabhas a augmenté dans l’Andhra Pradesh ? Karnataka touche Rs 1 crore en préventes

Adipurush d’Om Raut est le film que toute l’Inde attend. Prabhas, le film de Kriti Sanon basé sur le Ramayan est réalisé avec un budget énorme. Il est chargé de VFX, ce qui en fait un projet très coûteux. Le film a été reporté car le teaser initial a reçu une réponse extrêmement médiocre. Maintenant, tout le monde aime les effets spéciaux et la musique apaisante qui s’est avérée être un USP. Il semble que le film ait vendu jusqu’à présent 39 000 billets dans les chaînes nationales pour sa version hindi. Cela signifie qu’il est en quelque sorte assuré d’un week-end d’ouverture de 100 crores. Adipurush doit maintenir l’élan s’il doit récupérer le budget de Rs 500 crores plus.

LES PRIX DES BILLETS D’ADIPURUSH AUGMENTENT

La nouvelle est que les réservations du Telangana et de l’Andhra Pradesh pourraient ouvrir à partir de mercredi. Le gouvernement de l’Andhra Pradesh a autorisé les fabricants à augmenter les frais de Rs 50.

Selon Pinkvilla, 18 500 billets ont été vendus en PVR tandis que 12 500 billets sont vendus en Inox et les 8 000 restants en Cinepolis. Il semble qu’Adipurush obtiendra la troisième meilleure ouverture post-pandémique pour la version hindi après Pathaan et Brahmastra. S’il maintient ce rythme, il peut battre l’ouverture de Pathaan. Le film de Shah Rukh Khan a fait Rs 57 crores dans toute l’Inde le premier jour.

Adipurush peut profiter d’une course en or au box-office au mois de juin et juillet. Satyaprem Ki Katha de Kartik Aaryan et Kiara Advani arrive le 29 juin tandis que Rocky Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani le 28 juillet. Le battage médiatique autour du film est énorme. Ranbir Kapoor et Ananya Birla ont réservé 10 000 billets chacun pour les enfants défavorisés. Maintenant, des rapports sont arrivés selon lesquels Adipurush a déjà fait un crore de roupies au box-office du Karnataka en prévente. Prabhas détient le record avec Baahubali 2.

Adipurush met également en vedette Sunny Singh dans le rôle de Hanuman. Les créateurs ont gardé secret le look de Saif Ali Khan en tant que Raavan. Il semble qu’il soit l’USP du film.