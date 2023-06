Adin Hill sauve les Golden Knights de Vegas dans le dernier mélange de coupes

SUNRISE, Floride –

Alors que les Panthers de la Floride tentaient furieusement d’égaliser le match 4 – et la série – samedi soir, Adin Hill a réalisé le plus gros arrêt de sa carrière en refusant Matthew Tkachuk et Sam Bennett de Floride dans les dernières secondes du match pour donner à son équipe un gagner et dominer la série 3-1 dans la finale de la Coupe Stanley.

« J’ai en quelque sorte vu où se trouvait la rondelle et j’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour mettre un morceau de quelque chose dessus », a déclaré Hill. « Dans des situations comme celle-là, c’est juste plein de désespoir. »

Son jeu dans cette série a alimenté le succès des Golden Knights et a aidé Vegas à gagner 3-2 samedi. Les Golden Knights retournent à Vegas à une victoire de remporter leur première Coupe Stanley de l’histoire de la franchise.

« Hillsy a effectué les arrêts dont nous avions besoin », a déclaré le défenseur de Vegas Alex Pietrangelo. « Vous ne pouvez pas être surpris. Combien de matchs a-t-il joué ici, ainsi qu’il a joué? Il a bien joué toute l’année pour nous. Tous nos gardiens ont bien joué, peu importe qui est ici. C’est un honneur pour lui d’être préparé quand il est arrivé il y a quelques séries. Vous devez être heureux pour lui.

Hill a donné le ton du match en volant Tkachuk en première période après que Chandler Stephenson ait donné une avance de 1-0 à Vegas à 1:39 en première période avec son premier de deux buts.

Hill était sur le point de réaliser son troisième jeu blanc des séries éliminatoires avant qu’un but de Brandon Montour de Floride ne dévie d’une manière ou d’une autre de deux Golden Knights et dans le filet en deuxième période, donnant vie aux Panthers.

Mais Hill, 27 ans, a fait de gros arrêts à chaque tournant de ces séries éliminatoires, et cela n’a pas changé. Il a réussi un arrêt spectaculaire avec le bâton qui a aidé Vegas à gagner 5-2 lors du premier match, a bloqué 111 des 120 tirs de la série et a le pourcentage d’arrêts le plus élevé (0,934) parmi tous les gardiens de but en séries éliminatoires.

Un nom que peu connaissaient probablement il y a à peine deux mois, Hill n’était même pas habillé pour le premier tour. Laurent Brossoit s’est blessé au début du match 3 du deuxième tour contre Edmonton, poussant Hill dans le rôle principal.

Depuis lors, il a affiché une fiche de 10-4, accordant un peu plus de deux buts par match et a sans doute été le meilleur gardien de cette série, un reflet, a-t-il dit, de la défensive des Golden Knights cette saison.

« Nous avons été une excellente équipe défensive toute l’année », a déclaré Hill. « Juste le dévouement que nous avons de notre côté. Cela se voit. Les gars arrivent avec d’énormes blocs. Même Marty en avait un là-bas au début de la troisième période. C’était irréel. C’était un tir frappé complet et il l’a pris comme un homme. »

Sergei Bobrovsky, de Floride, deux fois vainqueur du trophée Vézina, a connu des difficultés lors des deux premiers matchs et a été mis au banc lors du deuxième match après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs aux Golden Knights. Avec son équipe en baisse de 0-2, Bobrovsky a semblé retrouver sa forme de début des séries éliminatoires. Il a bloqué 53 des 58 tirs au cours des deux derniers matchs et a gardé les Panthers suffisamment près samedi pour presque organiser un retour.

« C’était définitivement une perte malheureuse », a déclaré Bobrovsky, « mais nous avons déjà été dans cette position. Tout se résume à un moment à la fois, une période à la fois. »

L’entraîneur de Vegas, Bruce Cassidy, a déclaré que les Golden Knights auraient aimé que le match ne soit pas aussi serré qu’il l’était.

« Mais c’est du hockey, non ? » il ajouta.