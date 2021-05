Adil Ray et député de GMB dans un match d’argot sur le chaos des voyages alors qu’il qualifie le gouvernement de «  menteurs  »

GOOD Morning Le Britannique Adil Ray a eu un affrontement enflammé avec la ministre de l’Apprentissage et des Compétences Gillian Keegan après avoir accusé le gouvernement de « mentir ».

Keegan est apparu dans l’émission du petit-déjeuner pour discuter des règles actuelles concernant les voyages internationaux – mais n’était pas heureux lorsque la conversation a pris un tournant.

5 Adil a subi un affrontement enflammé avec la députée Gillian Keegan

Adil, 47 ans, a demandé pourquoi l’Inde n’avait pas été inscrite sur la liste rouge aux côtés d’autres pays le mois dernier.

Visiblement en colère, il a déclaré: «Nous avons essayé de poser cette question à vos collègues toute la semaine, et nous avons eu une variété de réponses.

« Tout simplement, pourquoi le 9 avril, lorsque vous avez mis le Pakistan et le Bangladesh sur la liste rouge – et ils avaient beaucoup moins de cas que l’Inde, et l’Inde avait le problème – pourquoi l’Inde n’a-t-elle pas été placée sur la liste rouge? »

GMB a ensuite partagé une bande-annonce de clips d’autres politiciens discutant de la question – y compris le Premier ministre Boris Johnson et Matt Hancock.

5 Le ministre était furieux des affirmations selon lesquelles le gouvernement avait « menti »

S’adressant à nouveau au député, Adil a poursuivi: «Deux d’entre eux étaient des mensonges absolus, et c’est un fait.

« Je continuerai à le dire jusqu’à ce que nous obtenions une certaine honnêteté de la part du gouvernement – Boris Johnson a affirmé que la raison pour laquelle le Pakistan était sur la liste rouge à cause de la variante sud-africaine, il n’y en avait pas le 9 avril.

« Matt Hancock a affirmé qu’il y avait trois fois plus de tests positifs au Royaume-Uni de voyageurs en Inde qu’au Bangladesh et au Pakistan – nous avons des chiffres, c’était un mensonge.

« Allez, pourquoi l’Inde, qui a le plus grand nombre de cas au monde, s’il vous plaît dites-nous honnêtement – pourquoi l’Inde n’a pas été placée sur la liste rouge? »

5 Adil l’a interrogée sur les voyages internationaux

Après avoir commencé sa défense, Keegan a claqué avec colère: «Au fait, c’est très offensant de dire qu’il y a des mensonges.

«Les gens font de leur mieux pour gérer une situation très difficile. Vous pouvez vous asseoir très facilement en posant des questions qui ramassent d’autres faits.

« Ce n’est en fait pas utile. »

Adil a parlé à son sujet en argumentant: « Quelle partie n’était pas un mensonge? »

Mais Keegan a refusé de boucler, ajoutant: « Vous dites cela comme si à l’époque les informations qui vous sont données étaient des informations absolument parfaites! »

5 La paire de cornes verrouillées

5 Boris a été critiqué pour sa réponse à la crise en Inde Crédit: The Mega Agency

L’affrontement s’est poursuivi, Adil expliquant pourquoi il y a encore autant de vols en provenance de l’Inde, mais pas du Pakistan.

Cependant, Keegan a insisté sur le fait que c’était aux compagnies aériennes, pas au gouvernement – admettant que le système n’était pas parfait.

Pour conclure l’interview, Adil a déclaré: « Peut-être que la seule chose sur laquelle nous serons d’accord, ce n’est certainement pas un système parfait. »

Ce à quoi Keegan a répliqué: « C’est un très bon système, l’un des meilleurs au monde. »