Adil Ray de Good Morning Britain «se transforme en Piers Morgan» lors d’une dispute en colère contre des étrangers travaillant dans le NHS

ADIL Ray a été stupéfait aujourd’hui après qu’Edwina Currie a affirmé qu’il se « transformait en Piers Morgan » lors d’une furieuse dispute au sujet d’étrangers travaillant dans le NHS.

L’ex-ministre Edwina Currie a déclenché la répression brutale après que la star de Citizen Khan l’a qualifiée de « dégoûtante » pour avoir dit que le NHS devrait employer plus de « le nôtre ».

3 Adil Ray a dit « Je m’en fiche » après qu’Edwina Currie lui ait dit d’arrêter d’agir comme Piers Morgan

Adil, le fils d’un père pakistanais et d’une mère indienne kenyane, a été étonné et clairement offensé par sa remarque.

L’homme de 47 ans a déclaré: « Je trouve cela assez dégoûtant vraiment.

« Dans les années 50 et 60, la Grande-Bretagne n’avait d’autre espoir que de demander aux médecins indiens de sauver le NHS. Ils se sont levés au parlement et ont dit que le NHS allait s’effondrer, ces médecins migrants ont retenu ce pays, ont retenu le NHS. Ils sont britanniques et dès que quelqu’un vient dans ce pays pour travailler ici, il est britannique. »

Il a continué à fulminer: « Qui sont » les nôtres « ? Mon père était-il « les nôtres »? Je n’ai tout simplement pas cette idée que soudainement les migrants qui sont ici depuis des années ne sont pas britanniques, de qui voulez-vous vraiment dire quelqu’un qui n’est né qu’au Royaume-Uni ? »

Edwina, qui est apparue dans l’émission de petit-déjeuner d’ITV via une liaison vidéo, a finalement interrompu et a déclaré: « Calmez-vous, calmez-vous. Vous vous transformez en Piers Morgan. »

Adil a répliqué: « Je me fiche de qui je me transforme.

« Nous parlons d’un sujet vraiment important. Dites-moi simplement quelle est la différence entre le nôtre et mon père ?

« Où tracez-vous la limite avec cette Edwina ? C’est extraordinaire. »