ADIL Ray a été laissé le visage rouge lorsque boner est apparu sur le tableau lors d’un épisode classé X de son émission de quiz de jour Lingo.

Le nouvel hôte, 46 ans, a eu une surprise lorsque le concurrent Simon a rempli les blancs entre B, E et R.

Adil a risqué d’être davantage embarrassé lorsqu’il a été forcé de lire la définition de boner dans le dictionnaire.

Mais le présentateur invité de Good Morning Britain a choisi de le garder propre en décrivant sa définition comme une « erreur ou une bévue ».

Le lecteur du soleil Steve Roberts, 44 ans, a regardé l’émission avec son fils de quatre ans, Noah, hier (FRI) et a été choqué d’entendre le mot.

Il a déclaré au Sun: «Je suis enseignant et j’enseignais à la maison à l’époque, mais je me suis arrêté pour regarder Lingo, j’aime les jeux-questionnaires et j’ai déjà été sur The Weakest Link.

«Cela m’a choqué, heureusement Noah n’avait aucune idée, mais cela m’a fait lever les yeux et revenir en arrière, je ne pouvais pas croire ce que j’avais entendu et je ne savais pas que cela avait une autre signification – alors j’ai appris quelque chose.

«C’était un moment très drôle et je pensais que je devais en parler à quelqu’un, c’était tellement drôle et inattendu.

«J’espère participer à une autre émission cette année et je deviens bon à Lingo, alors je vais peut-être essayer celui-là.»

Quelqu’un a plaisanté sur Twitter: « Vous avez géré le ‘BONER’ de Simon de manière très professionnelle là-bas. »

Un autre a ajouté: « @adilray a bien joué. » « # Jargon jusqu’à présent, nous avons eu de la piqûre, des rabats et maintenant boner. Profiter de ça! »

Quelqu’un d’autre a dit: « La première fois que je regarde #lingo et j’ai entendu des battements, des piqures et des boners. »

ITV a lancé son dernier quiz de jour pour suivre les traces de The Chase et Tipping Point.

Diffusés tous les jours à 15h, trois paires de candidats tentent de trouver des mots apparaissant dans les grilles Lingo et les mots-clés.

L’ordinateur Lingo leur donne la première lettre de mots de différentes longueurs – et ils peuvent encaisser s’ils peuvent deviner correctement le mot complet.