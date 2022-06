Adil Rashid manquera la série de balles blanches Angleterre vs Inde en raison du pèlerinage à La Mecque | Nouvelles du cricket

Adil Rashid ne participera pas à la série de balles blanches de l’Angleterre contre l’Inde

Adil Rashid manquera la série de balles blanches de l’Angleterre contre l’Inde après avoir été autorisé à faire le saint pèlerinage à La Mecque.

Le Hajj est un voyage annuel vers la ville sacrée d’Arabie saoudite que tous les musulmans disposant de moyens physiques et financiers sont censés effectuer une fois dans leur vie.

Rashid a eu du mal à faire le pèlerinage en raison des horaires et des engagements, mais le fileur de jambes et sa femme feront le voyage ce week-end après avoir obtenu le feu vert du Yorkshire et du England and Wales Cricket Board.

Le joueur de 34 ans manquera certains des matchs Vitality Blast du Yorkshire et le Twenty20 de l’Angleterre et des matchs internationaux d’une journée contre l’Inde, mais a déclaré que cela lui semblait un « grand coup de pouce » d’obtenir un tel soutien du comté et du pays.

Rashid a dit ESPNcricinfo: « Cela faisait un petit moment que je voulais le faire, mais j’ai trouvé ça assez difficile avec les timings.

« Cette année, j’ai eu l’impression que c’était quelque chose que je devais faire, et quelque chose que je voulais faire aussi.

« J’en ai parlé à la BCE et au Yorkshire et ils ont été très compréhensifs et encourageants, du genre : ‘ouais, tu fais ce que tu as à faire et tu reviens quand tu peux’.

« Moi et ma femme y allons et je serai là-bas pendant quelques semaines.

« C’est un moment énorme : chaque religion a sa propre chose, mais pour l’islam et pour être musulman, c’est l’une des plus importantes.

« C’est une grande chose pour ma foi et pour moi-même. Je savais que je devais le faire pendant que je suis jeune, fort et en bonne santé. C’est quelque chose que je me suis vraiment engagé à faire. »

L’Angleterre affrontera l’Inde dans une série de trois matchs T20 à partir du 7 juillet avant une série de trois matchs ODI à partir du 12 juillet.

Rashid a disputé les trois matchs de la récente victoire de la série ODI contre les Pays-Bas.