Adil Rashid dit que l’Angleterre ne s’écartera pas d’un état d’esprit agressif avant la série sud-africaine | Nouvelles du cricket

Adil Rashid a déclaré que l’Angleterre maintiendrait son état d’esprit et son approche positive alors qu’elle se prépare à affronter l’Afrique du Sud dans la série T20 mercredi.

Adil Rashid insiste sur le fait que l’Angleterre n’a pas l’intention de s’éloigner de son approche agressive alors qu’elle cherche à rectifier une série de résultats décevants dans le format balle blanche lorsqu’elle affrontera l’Afrique du Sud lors du premier des trois concours T20 mercredi.

L’Angleterre reste dans l’attente d’une première victoire en série sous le nouvel entraîneur-chef Matthew Mott et le capitaine Jos Buttler après avoir terminé deuxième des rencontres ODI et T20 avec l’Inde avant de voir la finale de trois matchs à plus de 50 contre l’Afrique du Sud pleuvoir avec le score 1 -1.

Une baisse de forme n’a pas découragé la confiance, cependant, et Rashid pense qu’un engagement envers la même mentalité récoltera les fruits.

“C’est un moment crucial pour tout le monde dans l’équipe, nous avons trois matchs à venir et nous attendons évidemment la Coupe du monde avec impatience”, a déclaré le spinner à Sky Sports. “Mais je pense que la première chose est la première et nous avons un match ici demain et nous devons gérer nos affaires.

“Le jeu, parfois vous en gagnez et parfois vous en perdez. Mais si nous maintenons notre état d’esprit et avons cette marque de cricket positive et agressive que nous jouons, je suis sûr que nous ferons bien.

“Le plus souvent, si vous avez cet état d’esprit et que vous jouez avec cette agressivité et que vous vous y engagez pleinement, cela se produira. Je pense que nous sommes bien placés.”

Faits saillants du troisième match international d'une journée décisif entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, qui a été abandonné après seulement 27,4 overs en raison de la pluie

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre prévoyait de modifier son style, Rashid a souligné son succès ces dernières années comme raison d’avancer de la même manière.

« Pourquoi changerions-nous ? » il expliqua. “Je pense que nous avons bien fait ces sept ou huit dernières années, nous avons bien fait dans 50 overs et T20 et je pense que nous continuerons à faire ce que nous avons fait.”

La série T20 de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud, qui commence à Bristol, fait partie des préparatifs de la Coupe du monde T20 de cette année en Australie, et Rashid reconnaît que des places dans l’équipe pourraient être en jeu.

“Je pense que chaque fois que nous jouons, que ce soit des batteurs, des sertisseurs, des filateurs, je pense que nous jouons tous comme si c’était notre dernier match”, a-t-il déclaré. “J’espère que nous irons là-bas où nous sommes pleinement engagés.

“Je pense que l’accent est mis sur la Coupe du monde, mais avant cela, nous avons encore beaucoup de cricket à jouer et j’espère que nous pourrons retrouver une bonne forme d’ici là.”

L'Angleterre s'entraîne à Bristol avant le premier match international du T20 contre l'Afrique du Sud.

La récente retraite de Ben Stokes du cricket de plus de 50 ans a entre-temps soulevé des questions concernant le calendrier chargé du cricket et les conséquences qu’il a sur les joueurs multiformats.

Rashid lui-même, qui ne fait actuellement pas partie de la configuration du ballon rouge, pense que seuls les joueurs eux-mêmes peuvent porter un jugement sur la quantité de cricket qu’ils jouent.

“Cela peut être le cas, surtout si vous jouez dans tous les formats, ODI, Tests, T20, franchise ici et là, cela peut devenir assez mouvementé”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est à l’individu de décider ce qu’il décide et comment il se sent si son corps peut le gérer et quoi qu’il décide, je pense que nous devons simplement respecter cela.”

Jonny Bairstow pourrait être un doute pour jouer dans la dernière série IT20 contre l'Afrique du Sud mercredi après avoir été photographié avec un sac de glace sur le genou et avoir apparemment une participation limitée à l'entraînement.

Rashid s’est brièvement entretenu avec le nouvel entraîneur-chef des tests, Brendan McCullum, lors de sa nomination, mais a déclaré qu’il restait concentré sur une année chargée dans les formats plus courts du jeu.

“Je pense que pour le moment, je ne pense même pas à cela pour être juste, car il y a tellement de cricket à balle blanche”, a-t-il expliqué.

“Il y a la Coupe du monde T20 à venir et beaucoup de cricket à balles blanches. En termes de cricket à balles rouges, je n’y pense même pas.

“Je pense que c’était il y a quelques mois, nous avons parlé quand il est arrivé pour la première fois, mais c’était juste très bref, rien de plus qu’un “salut”.

“Il doit se passer beaucoup de choses pour que je joue au test de cricket dans ce sens. Je pense que les gens là-bas en ce moment aiment Leachy et il y a plus de spinners qui font du très bon travail.”

Regardez le premier match international T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, depuis le Seat Unique Stadium de Bristol, en direct sur Sky Sports Cricket mercredi. La couverture commence à 18h avec le premier bal à 18h30.