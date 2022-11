Adil Rashid a montré pourquoi il est «irremplaçable» pour l’Angleterre et pourrait retrouver sa forme au moment idéal | Nouvelles du cricket

Adil Rashid n’avait pas été à son meilleur niveau habituel lors de la Coupe du monde T20.

Le fileur de jambes généralement fiable a remporté son premier guichet du tournoi lors du dernier match des Super 12 contre le Sri Lanka.

Sa baisse de forme est antérieure à la Coupe du monde. En 15 T20 depuis l’été dernier, Rashid a pris huit guichets, concédant plus de 8,7 et plus.

Depuis son arrivée en Australie, Rashid a réussi 19 overs et pris 1-168. La baisse de forme aura inquiété le capitaine Jos Buttler et l’entraîneur Matthew Mott, mais ils sont restés fidèles à lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



Il a du crédit à la banque, après tout. Depuis ses débuts en T20 en 2009, Rashid a pris 90 guichets et est le premier preneur de guichet d’Angleterre dans le format le plus court.

Contre le Sri Lanka, il a rappelé à tout le monde pourquoi il est la clé et sera important lors de la demi-finale contre l’Inde jeudi à l’Adelaide Oval (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni) où le spin peut être un facteur.

Rashid est entré dans la mêlée en sixième, avec le Sri Lanka en tête, et n’a concédé que deux points pour faire pencher la balance vers l’Angleterre. Il a terminé avec des chiffres de 1-16 en quatre overs.

Buttler pense que Rashid n’a pas eu de chance lors des derniers matchs, soulignant les occasions manquées, notamment la chute de Moeen Ali contre la Nouvelle-Zélande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La remarquable prise perdue de Moeen Ali a gracié Glenn Phillips le 15 lorsque l’Angleterre a affronté la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde T20



Il a déclaré: “Je pense que beaucoup de gens regardent toujours la colonne de fin, et peut-être qu’il n’a pas ramassé les guichets qu’il fait habituellement, mais je ne pense pas qu’il ait joué avec beaucoup de chance.

“Quelques occasions ont été ratées, mais je pense toujours qu’il jouait bien et sur des surfaces comme celle-ci, c’est un client vraiment difficile à affronter.”

Rashid est “irremplaçable” et “maître de son métier”

La performance de Rashid lors du dernier match de groupe a montré sa capacité à presser les équipes au milieu, ouvrant la voie aux autres quilleurs pour prendre des guichets sans pression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez ce qui s’est passé lorsque Rashid, Moeen et l’ancien capitaine anglais Eoin Morgan ont fait une partie de boulingrin !



Eoin Morgan a décrit Rashid comme “irremplaçable”, tandis que Michael Atherton a déclaré qu’il était “un maître de son art”.

“Parfois, les gens sautent dans la colonne d’extrême droite et cela ne justifie pas sa contribution à l’équipe. Sur un guichet comme celui-ci, il a la capacité de renverser un match. Il a aspiré la vie du Sri Lanka après ce brillant commencer », a déclaré Morgan.

“Il a parcouru tout son répertoire de variations et a obtenu l’énorme guichet de Pathum Nissanka. C’était crucial car le Sri Lanka semblait vouloir afficher 170 175, ce qui aurait été une poursuite incroyablement difficile pour ce guichet.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Morgan dit que l’Angleterre “doit aborder quelques domaines” avant la demi-finale de la Coupe du monde T20 de jeudi à Adélaïde



Atherton a ajouté : “Je soupçonne qu’il serait venu au sol en pensant” c’était un grand jour pour moi “.

“Les joueurs savent quand il y a des chuchotements sur leur forme. Les meilleurs vestiaires bloquent les bruits extérieurs, mais vous ne pouvez pas les bloquer complètement même si vous n’êtes pas un lecteur de journaux ou un observateur des médias sociaux.

“Cela, plus le fait que c’était un terrain fatigué et l’importance du jeu, il aurait senti qu’il devait faire une performance et il l’a fait. C’est un maître dans son art.”

Pour l’Angleterre, Rashid est essentiel dans la façon dont ils veulent jouer au cricket T20 et pour Rashid, il pourrait revenir en forme au moment idéal.

Regardez la demi-finale de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Inde en direct sur Sky Sports Cricket jeudi. Une accumulation d’une heure commence à 7h du matin avant un départ à 8h à Adelaide Oval.