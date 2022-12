Adil Rami frappe le gardien argentin Emiliano Martinez

Le gardien de but argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde, a captivé le monde du football avec ses arrêts exceptionnels sur le terrain, mais ses bouffonneries hors terrain ont déclenché une énorme controverse ces derniers temps.

L’ancien défenseur vainqueur de la Coupe du monde Adil Rami s’en est pris à Martinez après que le gardien argentin se soit moqué de l’attaquant français Kylian Mbappe. Rami, dans son histoire Instagram, a posté une photo de Martinez et elle aurait été sous-titrée, “‘Le plus grand fils d’un ***** dans le football.” Rami a également qualifié Martinez d ‘«homme le plus détesté».

Rami a également estimé que le gardien argentin n’aurait pas dû remporter le prix du Gant d’Or lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le Marocain Yassine Bounou aurait dû être nommé meilleur gardien de but de la Coupe du Monde du Qatar, selon le défenseur de Troyes.

Martinez, en revanche, a déclenché un énorme débat après avoir fait un geste obscène lors de la cérémonie de présentation d’après-match au stade Lusail au Qatar. Le gardien d’Aston Villa, après avoir reçu le prix du meilleur gardien, a tenu le trophée à l’aine sur le podium de présentation. Martinez s’est ensuite ouvert sur la question.

“Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. La fierté ne marche pas avec moi. Notre destin était de souffrir. Ils avaient une dernière chance de gagner [in extra time], heureusement j’ai pu l’arrêter avec mon pied. C’est un moment que j’ai toujours rêvé de vivre, je n’ai pas de mots pour le décrire. Je suis parti très jeune pour l’Angleterre et je voudrais dédier cette victoire à ma famille », a déclaré Martinez à la radio La Red.

Martinez a réalisé des arrêts incroyables contre la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Martinez a également sauvé un penalty de Kingsley Coman dans le bris d’égalité pour guider l’Argentine vers son troisième titre de Coupe du monde. Le joueur de 30 ans s’est brutalement moqué de Mbappe après la victoire finale catégorique sur les Bleus. Martinez, lors des célébrations du vestiaire argentin, a appelé à une minute de silence pour Mbappe.

Martinez a également été aperçu tenant une poupée avec le visage de Mbappe dessus lors du défilé de la victoire de la Coupe du monde argentine à Buenos Aires.

Martinez avait fait ses débuts internationaux l’année dernière et il a jusqu’à présent remporté trois trophées pour l’Argentine – Copa America, Finalissima et la Coupe du Monde de la FIFA. Il a jusqu’à présent disputé 26 matches avec l’Albiceleste.

