Adil Khan, un garçon britannique de 14 ans, assassiné au Pakistan alors qu’il était en vacances avec sa mère

Un adolescent BRIT aurait été assassiné alors qu’il était en vacances avec sa mère au Pakistan.

Adil Khan, 14 ans, a été abattu, selon des informations.

Adil Khan, 14 ans, aurait été tué au Pakistan Crédit : Ben Lack

Le jeune, de Bradford, dans le West Yorkshire, voyageait avec sa mère lorsqu’il a été tué, aurait-on dit.

Sa mort a été partagée par le service de notification de deuil Janaza Announcements.

Un message disait: “Un garçon de 14 ans a été assassiné au Pakistan alors qu’il était en vacances. Adil Khan, 14 ans, est malheureusement décédé.”

La nature de la mort d’Adil n’a pas encore été confirmée, mais il aurait été assassiné dans ce pays asiatique.

Le ministère des Affaires étrangères a été contacté pour une réponse.

La nouvelle de la mort choquante d’Adil a provoqué une vague de chagrin.

Maria Khan a déclaré: “Mes plus sincères condoléances à toute la famille, un enfant innocent a été enlevé à sa famille, en particulier à sa mère.

“Allah Swt lui donne la plus haute place à Janant et sabur à sa famille et à ses amis et punit sévèrement quiconque est responsable de cette chose cruelle et horrible à faire.”

Bee Khan a ajouté: “Étant moi-même une mère .. Je ne peux pas croire que je lis réellement ceci, c’est tellement tragique. Qu’Allah swt donne le sabar aux parents et à cet ange Janaat Ameen”

Qasum Siddique a commenté: “Comment un jeune garçon aussi innocent a-t-il été assassiné et pour quelle raison. Il n’a que 14 ans, que se passe-t-il dans ce monde.”