Adil Khan se souvient de sa double joie la dernière fois que l’Inde a joué contre le Bangladesh lors des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA

Combien de fois arrive-t-il qu’un athlète représentant son équipe nationale marque un but qui sauve le match et que, presque en même temps, son père subisse une opération cardiaque – une opération réussie ? Le défenseur de l’équipe indienne de football Adil Khan a savouré cela le 15 octobre 2019 au Yuva Bharati Krirangan (YBK), Kolkata. Alors que le Bangladesh menait 1-0 à la mi-temps dans un match du groupe E des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe d’Asie de l’AFC 2023, et avec deux minutes à jouer, Khan a envoyé un coup d’œil au premier poteau. d’un corner et sauvé un point pour l’Inde. Cela a déclenché une joie illimitée dans la « Cité de la joie ».

L’Inde et le Bangladesh se retrouveront face à face dans un autre match du groupe E des éliminatoires asiatiques, cette fois ici à Doha mardi, et Khan se souviendra sûrement de son but et du match qu’il qualifie d’inoubliable en prenant le terrain pour le match crucial.

« Le match restera toujours une marque dans ma vie. Je m’étais battu pour revenir en équipe nationale après une période de blessures qui m’avait longtemps éloigné du football. J’étais tellement motivé », a déclaré Khan à l’AIFF à la veille d’une autre rencontre contre le Bangladesh.

«Quand j’ai rencontré mon père, je lui ai parlé de mon objectif pour l’Inde. Il n’avait jamais manqué aucun match depuis mes années à l’Académie où il parcourait de longues distances pour me voir jouer. J’étais fier de ne pas l’avoir laissé tomber et, de toute évidence, il était fier que son fils ait marqué le pays. La vie est faite de tels moments. »

Khan se rendait à YBK dans le bus de l’équipe lorsqu’il a appris l’opération cardiaque de son père qui devait être effectuée le même jour.

« Honnêtement, j’étais un peu dévasté. Mon père a été le plus grand fan de football et mon inspiration. Je me sentais impuissant. Alors que nous nous approchions du YBK ce jour-là, je pouvais voir les hordes de fans se diriger vers le chaudron », se souvient-il.

« Je n’oublierai jamais le rugissement qui nous a accueillis lorsque nous sommes entrés. Cela m’a fait tout oublier. Pour un homme, il y a des jours où vous vous sentez possédé, possédé par la foi et la conviction que vous êtes invincible ce jour-là. Je voulais plonger profondément dans les couleurs de mon équipe nationale – mon désespoir de trouver du réconfort – je voulais être le fils du sol. »

Khan se souvenait du stade bondé à ras bord.

« J’ai regardé les stands bondés. Ils étaient venus de coins lointains pour nous surveiller, ils ont sacrifié d’autres priorités pour me surveiller. Je devais les rembourser », pensa-t-il.

Le Bangladesh a pris l’avantage à la 42e minute grâce à Saad Uddin.

« Le Bangladesh était têtu. C’était dur de les casser. Nous avons tout essayé, mais cela ne s’est pas déroulé comme nous le souhaitions, et à l’approche de la mi-temps, nous avions un but de retard. En deuxième mi-temps, on a tout donné. Mais le ballon n’est tout simplement pas entré. Il y a eu des ratés, des déviations, des arrêts sur la ligne de but, et cela nous a fait commencer à nous demander : « Est-ce que c’est un de ces jours ? » »

A quelques minutes de la fin du match, l’Inde a obtenu un corner.

«Jusqu’à présent, (Sunil) Chhetri bhai se dirigeait vers le premier poteau, mais il était naturellement très marqué. En fait, quelques minutes plus tôt, il a réussi à secouer son marqueur et à glisser une tête du premier poteau, mais il est passé à côté », a déclaré Khan.

« Alors que je regardais Brandon (Fernandes) s’approcher pour prendre le virage, je lui ai fait signe. Nous étions tous les deux colocataires pour ce voyage à Calcutta, et nous parlions beaucoup d’un but que j’avais marqué pour Churchill Brothers depuis l’un de ses corners, à l’époque de la Hero I-League. »

Khan a dit à Chhetri qu’il ferait cette course au premier poste.

«Brandon, comme d’habitude, était sur place. J’ai réussi à sauter et à me connecter correctement avec le ballon, et cela a généré la puissance et l’angle requis. J’ai vu le filet gonfler et j’ai entendu le rugissement – quelque 70 000 personnes ont été soulagées, acclamant mon objectif, pour mon pays. La vie est certainement faite de tels moments – je suis devenu aveugle, je suis devenu sourd. Ce rugissement restera avec moi pour toujours », a-t-il déclaré. « Malheureusement, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour en marquer un autre. »

