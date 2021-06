Adil Hussain révèle de quoi Radhika Apte et lui ont parlé avant de filmer leur scène de nu dans « Parched »

« Parched » de Leena Yadav était un film acclamé par la critique dans lequel Radhika Apte jouait une travailleuse du sexe. Mettant également en vedette Adil Hussain, le film a été présenté en première au Festival du film de Toronto en 2015 et sorti en Inde en 2016.

Hussain a maintenant parlé de la scène de nu et d’amour entre lui et Radhika dans le film. Il a également partagé des détails sur leur scène audacieuse et intime et sur ce dont ils ont parlé avant de la jouer.

Dans une itération avec ETimes, Adil faisait l’éloge de sa co-star. « Radhika s’est engagé dans l’art et les gens devraient comprendre. Pour des gens comme elle et moi, ce qui compte, c’est l’art et non ce que les gens vont dire », a-t-il déclaré.

« J’étais presque nue dans cette scène. Je n’ai aucun problème avec de telles scènes tant qu’elles n’ont pas été faites pour chatouiller les sens inférieurs. Je n’ai aucun problème avec de telles scènes tant qu’elles sont censées représenter les complexités de la vie humaine », a ajouté Adil.

Il a également partagé que sa femme n’avait aucun problème avec la scène de nu car elle respecte sa profession et a une confiance totale en sa sensibilité.

Adil a révélé qu’avant que les caméras ne tournent, il avait demandé à Radhika : « Et ton petit ami ? » ce à quoi Radhika a répondu qu’elle était mariée. Elle lui a alors demandé : « Et ta femme ? Adil lui a dit qu’elle n’avait « aucun problème ».

Pendant ce temps, dans une interview précédente, Radhika avait déclaré que son rôle dans « Parched » était arrivé à un moment où elle en « avait besoin ».

En parlant à Grazia Magazine, elle a déclaré : « Ce n’était pas facile parce que j’étais aux prises avec mes propres problèmes d’image corporelle à l’époque. Donc, devoir être nu à l’écran était un peu intimidant. Maintenant, je peux tout mettre à nu n’importe où. Je suis fier de ma silhouette et de ma taille. Bien sûr, ce film est allé dans tellement d’endroits et cela a conduit à plus de travail et d’appréciation. J’avais vraiment besoin d’un rôle comme celui-ci parce que quand vous êtes à Bollywood, on vous dit constamment quoi faire de votre corps et j’ai toujours soutenu que je ne ferais jamais rien à mon corps ou à mon visage.

« Les photographies controversées étaient des selfies à peau nue, et n’importe qui avec un œil sain d’esprit aurait deviné que ce n’était pas moi. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que l’on puisse faire, ou que l’on doive faire, mais ignorez-le. Tout le reste est une perte de temps. Alors, quand je me suis déshabillé pour Parched, j’ai réalisé : ‘Je n’ai plus rien à cacher’.