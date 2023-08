Adil Durrani réfute les informations selon lesquelles Salman Khan aurait été menacé ; dit: ‘Je ne l’ai jamais rencontré de ma vie’

Vous souvenez-vous Adil Durani? L’amour de la vie de Rakhi Sawant, qui a été envoyé en prison par l’actrice pour l’avoir prétendument agressée physiquement, est de retour, et il est temps d’assister à sa version de l’histoire. Adil, qui a été repéré dans la ville après une longue période, a affirmé dans sa dernière interaction avec Bollywood Bubble qu’il avait été piégé par la reine du drame Rakhi Sawant et que sa vie était devenue un enfer depuis qu’il l’avait rencontrée. Dans l’interaction, il a fait beaucoup de déclarations choquantes, et il a même réagi aux informations selon lesquelles il aurait été menacé par Salman Khan pour avoir prétendument agressé Rakhi Sawant.

Regardez la vidéo d’Adil Durrani claquant Rakhi Sawant et ses fausses allégations contre lui.

Rakhi Sawant me battait, dit Adil Durrani qui prétend avoir 19 ans de moins qu’elle.

Adil a révélé dans son interview « Il y avait des rapports qui prétendaient Salman Khan m’a menacé d’avoir mal agi avec Rakhi Sawant, mais le fait est que je ne l’ai même pas rencontré une seule fois ». Adil a même affirmé dans son interview qu’il avait 19 ans de moins que Rakhi et que c’était elle qui avait l’habitude de le battre et non celui qui a jamais levé la main sur elle.

Adil Durrani affirme que Rakhi Sawant n’a pas fait de fausse couche parce qu’elle s’est fait retirer l’utérus il y a des années en raison de complications médicales.

Adil Durrani a même révélé que Rakhi, qui avait fait un énorme cri à propos de sa fausse couche, s’était fait retirer l’utérus en raison de complications médicales et de la façon dont elle pourrait être enceinte, et a mentionné que vous ne pouvez même pas parler à une fille de type Rakhi Sawant. sinon votre vie sera gâchée par son exemple. Adil a appelé Rakhi – la plus grosse erreur de sa vie et a mentionné avoir mené une affaire de diffamation contre elle. Maintenant, nous nous demandons qui dit la vérité. Mais les fans apprécient à fond ce drame et le qualifient de divertissant car Rakhi a fait de sa vie un spectacle Bigg Boss, qui est un drame 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des controverses sans fin.