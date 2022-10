Adieux affectueux pour le conseiller scolaire du Central Okanagan Board – Kelowna Capital News

La conseillère d’école à la retraite Moyra Baxter a reçu un adieu émouvant alors qu’elle présidait sa dernière réunion du conseil scolaire de Central Okanagan mercredi.

Prise en sandwich entre le rapport final de sa présidente au conseil d’administration et une ovation debout de ses collègues administrateurs et des membres du public à la fin de la réunion, Baxter a été honorée et a reçu une reconnaissance spéciale pour ses 26 ans en tant que représentante élue de l’administrateur pour Peachland/Okanagan Area West.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG de l’école publique Central Okanagan, a salué Baxter pour son soutien indéfectible à un système scolaire public inclusif et sa quête incessante pour le financement provincial du fonctionnement et des immobilisations.

Kaardal a déclaré qu’il se souvenait littéralement de l’avoir vue chasser les ministres du cabinet dans le couloir alors qu’ils n’étaient pas disponibles pour la rencontrer afin d’obtenir un public et de faire valoir les intérêts du district scolaire, juste un aspect qu’il a dit de comment et pourquoi elle a été un champion du système d’éducation publique en tant que conseiller.

Kaardal a également présenté une lettre de Dan Albas, député conservateur de Central Okanagan-Similkameen-Nicola, félicitant Baxter pour son service et annonçant qu’elle était récipiendaire d’un certificat de reconnaissance du Parlement à Ottawa.

Dans son rapport au conseil, Baxter a abordé les réalisations du district scolaire au cours de la dernière année et a également réfléchi au dernier mandat de quatre ans du conseil scolaire sortant.

“Ces quatre dernières années ont été un terme pas comme les autres, c’est le moins qu’on puisse dire”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il y ait eu des faits saillants tels que l’ouverture de nouvelles écoles et la résolution de l’ajout d’une deuxième école secondaire pour le Westside, Baxter a également reconnu la division dans la communauté créée par COVID-19 et les sentiments d’exigence anti-vaccin et de port de masque.

Alors que les conseils scolaires suivaient les protocoles du ministère provincial de la Santé, Baxter a déclaré que les parents s’adressaient aux administrateurs locaux au sujet de ces décisions souvent avec des appels téléphoniques, des SMS et des menaces abusifs.

“Personne ne méritait d’être traité de cette façon”, a-t-elle déclaré.

Baxter a déclaré que pour l’avenir, les conseils scolaires sont limités par la surveillance provinciale en matière de financement de fonctionnement et d’immobilisations et de directives sur les programmes d’études.

Mais elle a noté que les conseils scolaires ont encore une autorité indépendante dans des domaines tels que l’offre d’immersion française, le transport scolaire, le programme pour étudiants internationaux, la fermeture ou la fusion d’écoles et la collaboration avec des groupes d’intervenants partenaires et des particuliers pour améliorer l’éducation publique des élèves.

« Et les conseils scolaires ont et continueront d’être les principaux défenseurs de l’augmentation du financement et des ressources, et ont une voix pour contester les décisions provinciales liées à l’éducation », a-t-elle ajouté.

Baxter a également remercié le conseil scolaire du soutien qu’il reçoit du personnel, des groupes communautaires, des particuliers et des bénévoles du conseil consultatif des parents pour avoir soutenu le système scolaire de diverses façons.

Elle a également rendu hommage aux membres du conseil étudiant du district pour leur “voix réfléchie et honnête” sur les questions d’éducation.

Depuis qu’elle a inscrit son aîné de trois fils à Raymer Elementary en 1974 après avoir immigré d’Angleterre au Canada, Baxter a déclaré qu’elle en est venue à croire que l’éducation publique est la pierre angulaire sur laquelle une démocratie peut exister et prospérer, et s’est consacrée à lutter pour cet idéal.

L’administrateur Lee-Ann Tiede a déclaré que le nouveau conseil scolaire manquera le «rappel remarquable» de Baxter sur les détails historiques concernant le district scolaire.

L’administrateur Wayne Broughton a applaudi le soutien de Baxter aux élèves LGBQT et leur parcours pour trouver l’acceptation et le soutien au sein du système scolaire.

L’administratrice sortante Norah Bowman a cité les conseils de Baxter, lui rappelant comment un élu représente tous ses électeurs, qu’ils aient voté pour eux ou non.

“Elle prend très au sérieux l’idée de démocratie et j’ai beaucoup de respect pour cela”, a déclaré Bowman.