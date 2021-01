Les femmes sont un peu différentes de celles du début de la pandémie.

Loungewear pour jupes, chaussons pour talons, visages nus pour les peints. Certains d’entre nous sont aussi plus poilus.

Andrea DeWerd, 33 ans, de Brooklyn, NY, travaille dans l’édition de livres et dit: « Je ne porte plus jamais de maquillage ou de brushing pour le travail. » Julia Liss, 27 ans, responsable des ventes technologiques à New York, jure qu’elle a «fini de porter des talons». Marie Garmon, 41 ans, dans la ville douce de Jacksonville, en Floride, a déclaré: « Je suis passée de me raser les jambes tous les quelques jours … à ne plus me raser du tout depuis avril. »

USA TODAY a entendu des dizaines de femmes qui ont partagé que malgré les verrouillages de la pandémie, les restrictions sociales et les mandats de masque, les normes de beauté détendues qui ont accompagné leur retrait de la vie publique ont été «libératrices».

« S’il y a une bonne chose qui est venue de ce désordre COVID, c’est que j’ai pu me retrouver », a déclaré Garmon. « Au diable tout ça … Pour qui faisons-nous vraiment tout ça? Pas moi-même parce que je déteste cette routine. »

Si la pandémie a offert un répit aux femmes, cela peut être dû aux attentes de la société en matière d’apparence. Plus sont confinés à la maison, interagissent moins, zooment plus, et les routines beauté et les choix de mode se sont adaptés en nature.

Lorsque la pandémie a creusé le fossé entre notre vie publique et notre vie privée, elle a donné aux femmes un espace pour examiner ce qu’elles font à leur corps et pourquoi. La question est: est-ce que l’une de ces normes de beauté décontractées restera en vigueur?

Pour les routines beauté, une année d’expérimentation

Les universitaires disent qu’en l’absence d’une étude à grande échelle, il est impossible de faire des hypothèses générales sur la façon dont les attitudes et les comportements des femmes envers l’apparence peuvent changer, bien qu’il soit clair que les femmes dépensent moins d’argent en produits de beauté, ce qui a laissé certains secteurs du milliard. -dollar industrie mondiale sous le choc, selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey & Company.

Kate Mason, professeure en études de genre au Wheaton College, a déclaré que ce qui est évident, c’est que la pandémie a changé la façon dont de nombreuses femmes présentent leur corps aux autres.

« La distanciation sociale et le port du masque nous donnent plus de discrétion sur la quantité ou les parties de nos apparitions que nous montrons », a-t-elle déclaré. «Je pense que tout ce qui permet aux gens de s’éloigner un peu de ces normes sociales afin qu’ils puissent évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, peut être une bonne chose.

Angela DeCamp, 31 ans, artiste professionnelle et assistante administrative à Indianapolis, a déclaré que le passage à la culture Zoom l’avait encouragée à arrêter de blanchir et de s’épiler la lèvre supérieure, un rituel coûteux et chronophage dont elle était heureuse de se séparer.

« Il est inutile que la caméra de mon ordinateur ne capte pas assez de détails pour les rendre visibles à mes collègues, et quand je suis dehors et à propos de ma dame-stache est de toute façon couverte par un masque », dit-elle. « C’est libérant. Je me sens comme un rebelle total et j’adore ça. »

DeCamp a déclaré qu’elle pourrait revenir au blanchiment à la maison à la fin de la pandémie, mais elle doute qu’elle reviendra.

De nombreuses femmes qui avaient des routines de beauté rigoureuses se rendent compte qu’elles consacraient plus de temps et d’efforts qu’elles ne pouvaient le justifier.

Susan Epps, 49 ans, directrice adjointe d’une école privée à Washington, a déclaré qu’en tant que femme de couleur, elle ressent souvent une pression supplémentaire pour avoir l’air polie et professionnelle. Lorsque de nombreux salons et magasins de produits de beauté ont fermé leurs portes, les femmes noires de son réseau social qui dépendent de ces services se sont retrouvées sous une pression accrue. Mais certains, y compris Epps, ont également utilisé le temps pour se demander si leurs routines étaient vraiment une forme d’expression de soi.

« Le maquillage est un art, mais je ne le portais pas comme une forme d’art, je l’utilisais pour me rendre plus jolie et plus jeune », a déclaré Epps. «J’ai examiné ce que j’ai fait et pourquoi. Je me suis toujours considérée comme une femme féroce et confiante, mais maintenant je me rends compte que je mettais un énorme masque tous les jours. Qu’est-ce que cela dit sur la façon dont je pense à ma valeur?

Epps a déclaré qu’après la pandémie, elle avait l’intention d’utiliser moins de produits de beauté. Elle est tombée amoureuse de sa peau. Elle a réalisé que ses cheveux naturels sont «succulents».

D’autres femmes disent qu’elles ne se sentent pas tout à fait sans leurs rituels de beauté familiers et qu’elles en rapporteront probablement au moins une partie à la fin de la pandémie.

Alyssa Jones, 31 ans, enseignante à Irvington, New Jersey, dit qu’elle vit avec des sweats et des sweats à capuche et qu’elle a hâte de mettre plus d’efforts dans son apparence lorsqu’elle commencera à sortir davantage en public.

« Quand il est plus sûr de retourner à l’extérieur, j’ai hâte de me remettre en forme pour aller ailleurs », a-t-elle déclaré. « Rien d’extraordinaire … mais au moins une ou deux fois par semaine, j’aimerais avoir un visage rapide, me faire les ongles et mettre de vrais vêtements. »

Ensuite, il y a des femmes qui disent qu’elles ne reviendront jamais aux routines prépandémiques.

Jennifer Waggener, 57 ans, directrice exécutive d’une organisation à but non lucratif de Charleston, en Virginie-Occidentale, dit qu’elle a arrêté de se maquiller et qu’elle ne recommencera pas. Elle a dit qu’elle ressentait toujours la pression de se maquiller, en particulier au travail. Waggener était auparavant directrice du marketing pour une entreprise de construction internationale où ses collègues étaient principalement des hommes.

« Si j’avais marché avec des mandrins et des jeans, je n’y serais pas resté très longtemps. C’était quelque chose que je me sentais obligé de faire pour réussir dans ma carrière et c’est malheureux », a-t-elle déclaré. «J’ai essayé de me soucier de ce genre de choses, mais je ne l’ai jamais vraiment fait. Cela ne me fait pas plaisir.

Le « Zoom Boom », les médias sociaux et les nouvelles pressions sociales

Bien que la pandémie puisse offrir à certaines femmes un certain soulagement du fardeau lié à leur apparence et à leur comportement, les experts disent qu’elle pourrait également créer de nouvelles pressions, amenant les femmes à se concentrer sur des parties de leur corps qu’elles avaient à peine remarquées auparavant.

« Pour ceux d’entre nous qui passent beaucoup de temps sur Zoom, même si certaines parties de notre corps sont beaucoup moins visibles, nos visages deviennent hyper visibles », a déclaré Mason.

Cela a conduit les chirurgiens plasticiens à revendiquer une augmentation de la demande de procédures cosmétiques, que certains appellent le «Zoom Boom».

Les experts disent également que plus de temps passé sur les médias sociaux pendant la pandémie pourrait se retourner contre les femmes. La recherche montre que l’utilisation des médias sociaux est corrélée aux problèmes d’image corporelle.

Étude:Les selfies et les soins personnels conduisent les milléniaux à obtenir plus de procédures cosmétiques

« Beaucoup d’entre nous font face à cet isolement social excessif en plongeant de plus en plus profondément dans les médias sociaux, qui sont un monde visuel hautement idéalisé et je crains presque que ce soit un camp d’entraînement d’un an sur la façon de regarder, » a déclaré Juliet Williams, professeur d’études de genre à l’UCLA.

Moins de temps sur la beauté, mais plus de temps sur la garde d’enfants, les travaux ménagers

Certaines femmes peuvent détourner l’énergie de leur apparence, pour ensuite la canaliser directement vers d’autres tâches traditionnellement féminines – telles que la garde des enfants ou les travaux ménagers – ce qui montre qu’un sursis par rapport à une norme sociétale peut facilement être remplacé par les exigences d’une autre.

Avant la pandémie, plus de la moitié des ménages biparentaux où les deux parents travaillent ont déclaré que les mères faisaient plus pour gérer la vie quotidienne de leurs enfants, selon le Pew Research Center. Une enquête menée par YouGov en partenariat avec USA TODAY et LinkedIn pendant la pandémie a révélé que les femmes assument une part encore plus grande des responsabilités parentales.

Une analyse:Pourquoi les mamans américaines luttent sérieusement

« Peut-être que nous passons moins de temps sur le travail d’apparence, mais nous passons également beaucoup de temps sur d’autres types de choses très traditionnellement féminines tout en faisant face à cette pression de ‘Ne prenez pas trop de poids pandémique' », a déclaré Mason. . « Cela ne me donne pas beaucoup d’espoir. »

Être « fidèle à soi-même » dans un monde qui exige toujours la perfection

Quand nous sortirons de cette crise, les experts disent que les femmes vivront toujours dans une société qui attend d’elles qu’elles suivent les règles de la féminité. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une femme à la télé sans maquillage? Ou un mannequin arborant les poils des aisselles?

« Il y a une ouverture qui est créée par cette retraite de ce que le monde a exigé des femmes, mais cela va prendre plus que des circonstances, il va falloir une sorte de prise de conscience pour vraiment pouvoir capitaliser sur le changement, » Dit Williams.

Un rapport publié en décembre par McKinsey prévoit qu’en 2021, les ventes sur le marché mondial de la beauté dépasseront 2019.

Waggener, qui a passé de nombreuses années à essayer de se faire passer pour les autres, reconnaît à quel point il est difficile de repousser les attentes. Elle encourage toujours les femmes à essayer.

«Soyez fidèle à vous-même», dit-elle. « Pour moi, porter mon jean et mes mandrins est suffisant. C’est comme ça que je peux être moi-même dans le monde. »