Adieu, subvention au mode de vie du millénaire

Il y a quelques années, lors d’un voyage de travail à Los Angeles, j’ai hélé un Uber pour un trajet à travers la ville aux heures de pointe. Je savais que ce serait un long voyage et je me suis endurci pour débourser plus de 60 $ ou 70 $. Au lieu de cela, l’application a craché un prix qui m’a fait tomber la mâchoire : 16 $. Des expériences comme celles-ci étaient courantes pendant l’âge d’or de la Millennial Lifestyle Subsidy, c’est ce que j’aime appeler la période allant d’environ 2012 au début de 2020, lorsque de nombreuses activités quotidiennes des 20 et 30 ans des grandes villes se faisaient tranquillement. souscrit par des investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley. Pendant des années, ces subventions nous ont permis de vivre le style de vie Balenciaga avec les budgets de Banana Republic. Collectivement, nous avons pris des millions de trajets Uber et Lyft bon marché, nous faisant la navette comme des rois de la bourgeoisie tout en partageant la facture avec les investisseurs de ces entreprises. Nous avons plongé MoviePass en faillite en profitant de son offre de billets de cinéma à volonté à 9,95 $ par mois, et a pris tellement de cours de spin subventionnés que ClassPass a été forcé d’annuler son forfait illimité à 99 $ par mois. Nous avons rempli les cimetières de carcasses de start-ups de livraison de nourriture – Maple, Sprig, SpoonRocket, Munchery – simplement en acceptant leurs offres de repas gastronomiques à bas prix.

Les investisseurs de ces entreprises n’avaient pas pour objectif de financer notre décadence. Ils essayaient simplement d’obtenir du succès pour leurs start-ups, qui devaient toutes attirer rapidement des clients pour établir une position dominante sur le marché, évincer les concurrents et justifier leurs valorisations en flèche. Ils ont donc inondé ces entreprises de liquidités, qui ont souvent été répercutées sur les utilisateurs sous la forme de prix artificiellement bas et de généreuses incitations.

Maintenant, les utilisateurs remarquent que pour la première fois – que ce soit en raison de la disparition des subventions ou simplement d’une augmentation de la demande de fin de pandémie – leurs habitudes de luxe portent en fait des étiquettes de prix de luxe. « Aujourd’hui, mon trajet Uber de Midtown à JFK m’a coûté autant que mon vol de JFK à SFO », a récemment déclaré Sunny Madra, vice-président de l’incubateur de Ford. tweeté, ainsi qu’une capture d’écran d’un reçu montrant qu’il avait dépensé près de 250 $ pour un trajet jusqu’à l’aéroport. « Airbnb a eu trop de creux sur sa puce », un autre utilisateur de Twitter plaint. « Personne ne va continuer à payer 500 $ pour rester dans un appartement pendant deux jours alors qu’il peut payer 300 $ pour un séjour à l’hôtel avec piscine, service de chambre, petit-déjeuner gratuit et ménage tous les jours. Comme devenir vrai lol. Certaines de ces entreprises se serrent la ceinture depuis des années. Mais la pandémie semble avoir vidé ce qui restait de la poubelle des bonnes affaires. Le trajet moyen Uber et Lyft coûte 40% de plus qu’il y a un an, selon Rakuten Intelligence, et les applications de livraison de nourriture comme DoorDash et Grubhub ont été augmentant régulièrement leurs honoraires au cours de la dernière année. Le tarif journalier moyen d’une location Airbnb a augmenté de 35% au premier trimestre 2021, par rapport au même trimestre de l’année précédente, selon les documents financiers de la société.

Une partie de ce qui se passe est qu’à mesure que la demande pour ces services monte en flèche, les entreprises qui devaient autrefois se faire concurrence pour les clients doivent maintenant faire face à une surabondance d’entre eux. Uber et Lyft sont aux prises avec une pénurie de chauffeurs, et les tarifs Airbnb reflètent une demande croissante d’escapades estivales et une pénurie d’annonces disponibles.