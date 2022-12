Adieu saison électorale, bonjour saison des fêtes – Shaw Local

C’est agréable de pouvoir à nouveau voir et vivre la joie de Noël dans toute la région après les annulations pandémiques et les avertissements des deux années précédentes. La joie et le plaisir de Noël peuvent être vus à travers les événements de vacances, les événements, les fêtes et les achats de cadeaux. Il est agréable de voir la nuit les décorations de Noël dans les maisons de la communauté. De nombreuses maisons de Marengo sont décorées de belles décorations élaborées.

Il y a peu de temps, nous étions assiégés par des publicités politiques quotidiennes. Que ce soit dans votre boîte aux lettres, à la télévision ou dans des lettres au journal, la rhétorique politique était implacable, l’avortement semblant être le principal problème abordé. Il est facile d’oublier les choses dites, les accusations portées et parfois les mensonges dirigés contre les autres.

Dans un sens, il est ironique que nous célébrions maintenant une fête sur la gentillesse et la camaraderie avec les autres. Nous célébrons la naissance d’un enfant, qui signifie amour, joie et espoir pour tous. La naissance du Christ nous rappelle l’importance de la vie, comment nous devons la chérir et l’apprécier, mais aussi la fragilité et le désespoir qu’elle peut apporter.

Alors que nous célébrons la joie de Noël avec nos amis et notre famille, souvenons-nous de ceux qui ont moins de chance, ont perdu des êtres chers et sont socialement et émotionnellement affligés par la violence domestique, la guerre et le mal à travers le monde. Surtout, célébrons la naissance de Jésus, la création et le respect de la vie, et son message d’amour et d’espérance pour toute l’humanité.

Chuck Mc Kee

Marengo