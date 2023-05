Adieu Pontus Jansson, une légende de Brentford

Le point culminant du dernier match de la saison de Brentford est arrivé près d’une heure après le coup de sifflet à plein temps.

Pontus Jansson se tenait au centre du terrain avec sa jeune fille et a été submergé par l’émotion lorsque la foule a hurlé : « C’est l’un des nôtres ! Après quatre ans et plus de 100 apparitions pour Brentford, le défenseur revient cet été dans son club d’enfance, Malmö.

La demi-volée d’Ethan Pinnock à la 85e minute, qui a donné à Brentford une victoire 1-0 sur les champions de Manchester City, aurait peut-être été spéciale, mais elle n’allait jamais égaler l’émotion brute du discours d’adieu de Jansson.

❤🤍 Toujours une abeille pic.twitter.com/yQ398s9gEb — Brentford FC (@BrentfordFC) 28 mai 2023

« Quand j’ai été expulsé d’un club précédent, ce club m’a accueilli à bras ouverts », a déclaré le Suédois de 32 ans. « Quand j’ai eu du mal à me trouver, ce club a décidé de me nommer capitaine. Quand les gens me disaient toujours comment je devais être, ce club m’a laissé être moi-même. Quand j’étais au plus bas de ma vie, ce club m’a ramassé et pour ça je ne t’oublierai jamais.

« J’ai toujours su que ce jour viendrait et maintenant il est là, je pense que c’est allé trop vite. Ce club est ma passion depuis quatre ans et j’en ai adoré chaque seconde. Je n’ai pas joué pour Brentford, j’ai vécu pour ce club. Je suis fier de dire que j’ai tout donné pour vous, sur et en dehors du terrain.

Lorsque Brentford a signé Jansson de Leeds United en juillet 2019 pour 5 millions de livres sterling, cela a marqué un changement soudain et dramatique dans leur politique de transfert. Le club recrute principalement des joueurs de moins de 23 ans avec un potentiel et une valeur de revente énormes – alors pourquoi ont-ils enfreint les règles pour Jansson ?

Il avait 28 ans à l’époque et il y avait des points d’interrogation sur son attitude. L’arrière central a quitté Leeds après s’être brouillé avec l’entraîneur-chef Marcelo Bielsa, mais cela n’a pas découragé Brentford. Ils appréciaient son leadership et pensaient que son expérience pourrait être l’ingrédient manquant dans leur quête de promotion. Thomas Frank l’a immédiatement nommé capitaine du club. C’était une décision audacieuse et cela a payé.

Jansson a aidé Brentford à être promu et à revenir dans l’élite après une absence de 74 ans. Il a fait 37 apparitions la saison dernière alors que Brentford a évité la relégation et a terminé 13e. L’équipe de Frank a dépassé cela en terminant neuvième cette saison et, même s’il était décevant de manquer de peu les qualifications pour l’Europa Conference League, ils ont battu Manchester City (deux fois), Chelsea, Tottenham, Liverpool et Manchester United.

L’un des moments les plus importants du temps de Jansson au club est venu contre Watford en décembre 2021. Après un excellent début de saison en Premier League, la forme de Brentford vacillait car ils n’avaient gagné qu’une fois en huit matches. Emmanuel Dennis a donné l’avantage à Watford en première mi-temps et Jansson a égalisé, avec son premier but pour le club, à la 84e minute.

L’élan a basculé en faveur de Brentford et Bryan Mbeumo a marqué le vainqueur dans le temps additionnel. Le résultat a restauré la confiance et leur a surtout donné un tampon de 10 points au-dessus de la zone de relégation. Jansson était intervenu au moment où l’équipe avait le plus besoin de lui.



Jansson soulève le trophée alors que Brentford est promu en 2021 (Photo : Catherine Ivill/Getty Images)

Jansson a grandi en soutenant Malmö, l’un des plus grands clubs de Suède, et les suit de près depuis. Lorsqu’ils ont perdu 4-0 contre Chelsea en phase de groupes de la Ligue des champions en octobre 2021, le défenseur a marché avec les supporters jusqu’à Stamford Bridge et s’est assis avec eux dans les tribunes même s’il s’était vu offrir une loge VIP.

Jansson a toujours eu une relation étroite avec les hauts responsables de Brentford. L’ancien international suédois a lutté contre une blessure aux ischio-jambiers pendant la majeure partie de la saison et lorsqu’il a subi un autre revers lors de la défaite 2-1 contre Newcastle United le mois dernier, il a commencé à sérieusement réfléchir à son avenir.

Il a toujours rêvé de retourner à Malmö alors qu’il était encore au sommet de ses pouvoirs. Il s’est assis avec Phil Giles, le directeur du football de Brentford, et Frank pour expliquer son intention de partir cet été. Dans le discours de fin de saison de Frank, il l’a qualifié de « signature déterminante – lorsque Pontus est entré dans le bâtiment, cela a changé les choses ».

Lorsqu’il a été initialement annoncé en avril que Jansson partirait, Frank a révélé deux de ses souvenirs préférés.

« La première fois que j’ai parlé à Pontus, j’étais au Danemark », a-t-il déclaré. « Je visitais le pensionnat de ma fille aînée. J’essayais de vendre ce projet fantastique au téléphone et ma femme s’est fâchée contre moi car cela a pris trop de temps, mais ce fut un très bon appel avec Pontus qui a estimé que le projet et les ambitions que nous avions correspondaient parfaitement à lui. Nous avions besoin de ce défenseur central expérimenté avec un ensemble de compétences en leadership.

« Lors des demi-finales des barrages du championnat (2020), nous avons battu Swansea 3-2 (au total). Nous menions en fait 3-0 et Swansea a remporté le match aller 1-0. Nous avons encaissé un but, Pontus a fait une erreur et c’était une fin de match tendue. Ensuite, Pontus a couru directement (dans le vestiaire), a sauté dans le bain de glace et s’est tenu là en colère contre lui-même parce qu’il l’avait mis en danger que nous puissions perdre. Il y a un drôle de souvenir d’un joueur qui a eu un grand rêve avec nous.

Jansson a imposé des normes dans le vestiaire et a constamment exigé plus de ses coéquipiers. Il leur a rendu hommage ainsi qu’à deux autres personnalités clés vers la fin de son discours.

« Sans Matthew (Benham, le propriétaire de Brentford), je ne serais pas ici et je ne pense pas que nous en serions ici aujourd’hui », a déclaré Jansson. « Il n’aime pas les gros titres, mais Matthew est un héros méconnu, une légende vivante, donc je parle pour nous tous quand je dis merci Matthew pour tout.

« La dernière personne que je veux mentionner est Peter Gilham (l’annonceur du stade de Brentford). Peter, tu m’as fait réaliser ce que signifiait ce club. La passion que j’ai eue pour ce club, elle vient de vous. Vous avez été mon inspiration et à mes yeux vous êtes Mr Brentford. J’ai eu beaucoup de rêves pendant ces quatre années, mais l’une des choses qui m’a fait avancer est de vous rendre heureux et fier. J’espère que je l’ai fait.

Jansson devrait quitter Brentford en sachant qu’il a rendu toute la fanbase fière et qu’il est aussi une légende vivante à leurs yeux.

(Photo : Alex Pantling/Getty Images)