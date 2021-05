Adieu «liberté» et «indépendance»? La marine américaine envisage de retirer des navires sous-alimentés malgré les objections du Congrès – RT USA News

L’USS Freedom and Independence fait partie des quatre navires de combat littoraux (LCS) que l’US Navy souhaite mettre au point afin de libérer des fonds pour des améliorations ailleurs. Cependant, ils doivent d’abord convaincre un ancien officier du Congrès.

USS Indépendance (LCS-2) sera mis hors service le 31 juillet, tandis que le Liberté (LCS-1) rejoindra la flotte de réserve à la fin du mois de septembre, a confirmé lundi la porte-parole de la marine, le commandant Nicole Schwegman, à l’US Naval Institute (USNI). Les navires suivants dans les deux classes, Fort Worth et Coronado, sont également censés être à la retraite cette année.

L’amiral Mike Gilday, chef des opérations navales, a fait valoir que les quatre navires nécessiteraient environ 2,5 milliards de dollars d’améliorations s’ils veulent rester prêts au combat, et qu’il préfère dépenser ces fonds pour les nouvelles frégates à la place.

Il n’y a qu’un seul problème: la membre du Congrès Elaine Luria (D-Virginie), qui a servi dans la Marine pendant 20 ans et a pris sa retraite en 2017 avec le grade de commandant pour se présenter au Congrès. Luria est maintenant vice-présidente du comité des services armés de la Chambre et a récemment déclaré à l’USNI qu’elle ne soutiendrait pas le plan de retrait des quatre navires.

« Je ne suis pas d’accord avec le désinvestissement des ressources et des actifs dont nous disposons aujourd’hui et dont nous avons désespérément besoin pour faire face au problème que nous avons avec la Chine, la Russie et le monde entier », elle a dit.





La mise en veille des quatre navires fait partie d’un plan de réorganisation drastique de la Marine – ainsi que du Marine Corps – pour s’éloigner des systèmes hérités au profit de nouveaux systèmes plus légers, lourds en IA et en drones. Luria, cependant, dit que se débarrasser de «Les plates-formes actuelles qui ont encore une durée de vie utilisable afin d’investir dans quelque chose pour lequel nous pourrions développer la technologie à l’avenir … n’a absolument aucun sens,”Surtout compte tenu de la marine « Mauvais bilan » avec le développement de nouvelles plates-formes.

Les LCS en sont un bon exemple. Initialement présenté comme un remplacement moins cher et plus agile pour les frégates, les navires ont fini par être un autre gâchis comme le célèbre F-35. La commande initiale de 52 navires a été réduite à 32, car les deux classes de LCS se sont avérées être sous-blindées, sous-équipées et « Ne devrait pas pouvoir survivre » dans un «Environnement de combat hostile», selon un rapport du Pentagone de 2013. Il y avait des rumeurs sur la mise au rebut de toute l’expérience dès 2014.





En 2017, la Marine avait pour mission de «Trouver des frégates» – après avoir mis au rebut le dernier des Oliver Hazard Perry-class est livré en 2015. Le contrat de 795 millions de dollars pour la construction d’un nouveau Constellationune frégate à missiles guidés de classe – avec une option pour neuf autres navires par la suite – a été donnée l’année dernière à Fincantieri Marinette Marine (FMM), une société basée au Wisconsin.

C’est le même FMM qui est derrière le Liberté-class LCS – avec Lockheed Martin de l’infamie F-35. Le troisième de cette classe, USS Milwaukee (LCS-5) est tombé en panne en décembre 2015, moins de trois semaines après la mise en service, et a dû être remorqué jusqu’au port pour réparer son système de propulsion bloqué.

le Indépendance– les trimarans de classe – conçus et construits par la filiale Alabama du conglomérat australien de construction navale Austal – ont commencé à se désintégrer au contact de l’eau salée moins d’un an après le lancement.





le Liberté a été mis en service en 2008 et le Indépendance en 2010. Les deux étaient censés avoir une durée de vie d’au moins 25 ans. Le représentant Luria soutient qu’ils peuvent encore accomplir une sorte de mission, en soulignant le Libertéle récent déploiement réussi au large des côtes de l’Amérique du Sud pour des opérations anti-drogue.

