Adieu les photos torrides de l’actrice Elli AvrRam

Les acteurs du sud de l’Inde font toujours la une des journaux. Alors que les films régionaux gagnent en popularité dans tout le pays et au-delà, les stars profitent du meilleur fandom de tous les temps. Aujourd’hui, les journalistes de l’industrie du cinéma du Sud sont SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR pour RRR, Ponniyein Selvan I étoiles Vikram Chiyaan, Trisha et beaucoup plus. Chiranjeevi et Salman Khanc’est Parrain trop fait aux nouvelles. Alors sans plus tarder, voici un aperçu des principales mises à jour.

RRR va aux Oscars

L’entreprise de réalisateur RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn a fait son chemin vers les Oscars 2023. Les créateurs auraient postulé dans 14 catégories au total, dont Film, Meilleur réalisateur (SS Rajamouli), Meilleur acteur ( Jr NTR et Ram Charan), Meilleur acteur et actrice dans un second rôle (Ajay Devgn et Alia Bhatt).

Trisha révèle sa star préférée de Bollywood

Dans une interview exclusive avec nous, les stars de Ponniyin Selvan Chiyaan Vikram, Trisha et d’autres ont révélé leurs stars préférées de Bollywood. Alors que Trisha Krishnan a déclaré qu’elle aimait Salman Khan et Shah Rukh Khan. Chiyaan Vikram a été interrogé sur son dialogue préféré de Bollywood et il était tout pour Sholay.

Parrain box-office rapport jour 1

La vedette de Chiranjeevi, GodFather, qui avait Salman Khan dans un camée, est arrivée dans les salles hier, le jour propice de Dusshera. Alors que le film n’a pas démarré sur les chapeaux de roue. Il a collecté Rs 38 crore brut.

Harish Kalyan annonce ses fiançailles avec Narmada

L’acteur tamoul Harish Kalyan s’est rendu sur ses comptes de médias sociaux pour annoncer qu’il était fiancé. Il a partagé des photos franches avec sa fiancée Narmada et a demandé aux fans de lui verser de l’amour.

Kamal Haasan commente l’hindouisme pendant Chola Times

La déclaration du directeur Vetrimaran disant que Raja Raja Cholan n’était pas un roi hindou a soulevé de nombreux sourcils. Maintenant, Kamal Haasan a également soutenu cette affirmation en disant qu’il n’y avait pas de religion hindoue pendant la période Cholan.