Adieu les péages en espèces et une histoire notoire au pont

FORT LEE, NJ (AP) – Conducteurs d’attention au pont de George Washington : Votre argent n’est pas bon ici.

À partir de dimanche, les conducteurs cherchant à traverser la rivière Hudson du New Jersey à New York passeront par un système de péage électronique.

Les conducteurs sans E-ZPass qui paieraient autrement en espèces verront à la place leurs plaques d’immatriculation photographiées par des caméras aériennes et des factures leur seront envoyées par la poste.

Le déménagement de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey est un moyen d’aider à réduire la congestion sur le pont, le plus achalandé des trois traversées de la rivière Hudson que l’agence supervise.

«De nombreux défenseurs réclament cela depuis longtemps et c’est une décision bienvenue», a déclaré Tom Wright, président de la Regional Plan Association.

Avec la mise en place du nouveau système, les cabines de péage actuellement en place seront supprimées, supprimant un lien vers un chapitre mémorable de l’histoire politique du New Jersey connu sous le nom de “Bridgegate”.

En 2013, la circulation à Fort Lee, dans le New Jersey, a été bloquée pendant plusieurs jours lorsqu’un groupe d’agents politiques républicains a fait bloquer certaines des voies d’accès menant aux postes de péage en représailles à un maire démocrate qui n’approuvait pas le gouvernement de l’époque. Chris Christie pour sa réélection.

Christie n’a été accusé de rien, mais deux personnes ont été condamnées pour des accusations fédérales. Ces condamnations ont ensuite été annulées par la Cour suprême. Un autre qui avait plaidé coupable a vu ce plaidoyer annulé.

Le pont George Washington est un point de passage non seulement pour entrer dans la ville de New York, mais aussi pour les conducteurs utilisant l’Interstate 95. L’autorité portuaire a déclaré que plus de 49 millions de véhicules l’ont traversé en direction est l’année dernière, et c’est le passage le plus utilisé de la rivière Hudson. par camions.

Le péage sans numéraire est utilisé au Holland Tunnel depuis décembre 2020 et devrait commencer au Lincoln Tunnel plus tard cette année, a déclaré l’Autorité portuaire.

Wright a déclaré que l’utilisation d’un système électronique pour les péages “servit plus d’automobilistes plus rapidement et plus efficacement”. Mais, a-t-il averti, cela ne signifiait pas qu’il n’y aurait plus de congestion alors que les véhicules convergent pour traverser la travée.

“Ce n’est pas comme une baguette magique”, a-t-il déclaré.

