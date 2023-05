Adieu les courses au titre de Premier League ? Comment Manchester City pourrait devenir encore plus riche, révélé

Manchester City a le potentiel de devenir le premier club de football de l’histoire à atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de livres sterling s’il parvient à capitaliser sur ce que veut sa base de fans mondiale, selon un expert de premier plan en matière de données et d’informations.

Alors que le club fait actuellement face à 115 accusations de violations présumées des règles financières de la Premier League, la société de données et d’informations Groupe CLVestime qu’il existe un marché inexploité que Manchester City devrait chercher à exploiter pour augmenter ses revenus et devenir le premier club de l’histoire à réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard de livres sterling en une seule année.

Deloitte a placé City en tête de sa Money League 2022 avec des revenus de 731 millions de livres sterling, suivi du Real Madrid avec 714 millions de livres sterling, mais le groupe CLV a suggéré qu’il existe d’énormes opportunités de s’engager avec les fans et d’augmenter à leur tour l’argent.

« Les plateformes numériques offrent une excellente opportunité pour Man City de s’engager avec ses fans mondiaux et de générer des revenus supplémentaires », a expliqué Neil Joyce, PDG de CLV Group.

«Le club devrait tirer parti des plateformes de médias sociaux, créer un contenu plus exclusif et créer une communauté en ligne dynamique. En offrant des abonnements premium ou un accès exclusif à du contenu en coulisses, des matchs en direct ou des expériences interactives, le club peut attirer un nouveau public fidèle et générer des revenus récurrents. Je pense qu’ils peuvent être le premier club de football à réaliser un chiffre d’affaires de 1 milliard de livres sterling au cours des 3 à 5 prochaines années «

Joyce pense que s’il existe de plus grandes opportunités de s’engager avec une base de fans mondiale, en raison des progrès technologiques et des médias sociaux, la plupart des meilleurs clubs se concentrent toujours sur les groupes de base dans les zones locales. Manchester City, dit-il, en fait partie, bien qu’il y ait un changement en cours sur lequel ils pourraient et devraient capitaliser.

Soulignant les rivaux de City, Manchester United, Joyce souligne que les recherches menées par CLV Group suggèrent que United comprend moins de 5% de ses 1,1 milliard de fans.

« Libérer le potentiel de la base de fans mondiale inconnue à 95% peut générer d’énormes avantages en termes d’augmentation des revenus, ce qui peut à son tour augmenter la valorisation future du club de 1 à 2 milliards de livres sterling », a-t-il déclaré.

« De nombreux grands clubs de football ont déjà une portée mondiale énorme, mais la plupart de ces fans ne se rendront jamais à un match. Dans la plupart des cas, quelques fans – s’ils ont de la chance – pourront assister à un match de pré-saison ou à une rencontre dans un centre commercial.

« Il existe une réelle opportunité de révolutionner la fidélité et de récompenser les supporters avec ce qu’ils veulent, en augmentant les revenus dans le processus, mais les clubs doivent accélérer leur rythme d’investissement et mobiliser ces opportunités. »

Le Web 3.0 est également présenté comme une source de revenus. Manchester City s’est associé à l’échange de crypto-monnaie OKX en 2022, soulignant leur ouverture à se plonger dans les flux de revenus émergents.

« Le Web 3.0, et en particulier les adhésions basées sur des jetons, ont le potentiel de constituer l’épine dorsale des programmes de fidélité de nouvelle génération semblables à ceux des détaillants et des compagnies aériennes où les fans obtiennent les avantages qu’ils souhaitent, dans un écosystème qu’ils apprécient, tandis que les clubs capturent en premier -partner des données et générer de nouvelles sources de revenus », a ajouté Joyce.