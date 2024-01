Adieu l’époque du libéralisme culturel ambiant

Inscrivez-vous simplement au Politique et politiques chinoises myFT Digest – livré directement dans votre boîte de réception.

Le son ambiant de la plupart de l’art occidental moderne est le libéralisme. Ou du moins, le libéralisme d’une certaine manière : même si très peu de superproductions grand public qui sortent d’Amérique – que ce soit sous forme imprimée, ou sur les écrans d’ordinateur ou de télévision – ont une politique bien définie ou cohérente, elles ont tendance à avoir une sorte de contexte. Muzak des valeurs libérales et démocratiques.

Comme la musique d’ascenseur elle-même, le libéralisme Muzak manque beaucoup de la pensée et de la profondeur du libéralisme actuel. C’est pourquoi le « Barbieland » fictif de Barbie comprend un président et des élections. Les questions résolues par ces concours sont laissées à l’imagination des téléspectateurs, mais des élections libres et équitables sont automatiquement considérées comme supérieures à l’alternative.

Le libéralisme mouzak explique également pourquoi de nombreux films, jeux vidéo et épisodes télévisés se terminent par un scandale révélé dans la presse ou présenté au maire. Même à une époque de doute et de pessimisme dans une grande partie du monde occidental, la recherche de la responsabilité via les institutions démocratiques est considérée comme importante.

Ce bruit libéral ambiant est la raison pour laquelle, que la Chine dépasse ou non les États-Unis en termes de poids économique, son émergence à la fois en tant que marché et producteur de nouvelles productions culturelles – y compris des romans, des émissions de télévision et des jeux – façonnera le reste du monde de manière inattendue. façons. C’est d’ailleurs déjà le cas.

C’est ce qui explique pourquoi la carte du monde réel dans le Barbie Le film comprend ce qui ressemble énormément à la « ligne à neuf tirets », qui revendique la propriété chinoise d’une partie contestée de la mer de Chine méridionale. C’est pourquoi les Hugos de cette année, le prix littéraire le plus prestigieux en matière de fiction spéculative, ont eu lieu à Chengdu. Et c’est aussi pourquoi la majeure partie du box-office a été brute pour le remake live-action de Disney de Mulan en 2020 a été fabriqué en Chine.

Le succès de la Chine exporte quelque chose qui est très différent du libéralisme Muzak. Liu Yifei, l’acteur sino-américain qui incarnait Mulan, a soutenu la répression policière des manifestations à Hong Kong. Le merveilleux ouvrage de science-fiction de l’écrivain chinois Liu Cixin, Problème à trois corpssorti en anglais il y a près de dix ans, est lui-même lauréat d’un Hugo Award mais — de la lutte de l’héroïque Terre qui cherche à vaincre une superpuissance technologiquement supérieure aux hésitations des personnages libéraux de la trilogie — il est également imprégné de chinois Croyances et valeurs du parti communiste.

Les Hugo Awards de cette année ont été secoués par la controverse, après que plusieurs auteurs et candidatures ont été déclarés inéligibles. L’un était un épisode du drame Netflix Marchand de sable, une série dont les prédécesseurs en bandes dessinées étaient auparavant éligibles, mais dont le créateur, Neil Gaiman, a appelé à la libération des auteurs chinois emprisonnés. Les projets de RF Kuang ont également été déclarés inéligibles. Babelun récit d’une version alternative de l’empire britannique propulsé par la magie, et celui de Xiran Jay Zhao. Veuve de fer, qui réinvente la vie de la seule femme empereur de Chine dans un futur lointain. Les deux écrivains font partie de la diaspora chinoise.

Les artistes se sont plaints du fait qu’aucune justification n’avait été donnée pour cette décision. Il est peu probable qu’un ordre soit venu d’en haut, disant aux organisateurs de retirer ces œuvres – les mesures prises pour éviter la censure sont une explication beaucoup plus probable.

Est-ce important? Pour le meilleur et pour le pire, les hypothèses politiques qui s’infiltrent dans l’art grand public façonnent les attitudes. L’impact de l’essor culturel de la Chine modifiera la vision du monde d’au moins certains lecteurs et consommateurs vivant dans des démocraties.

Bien entendu, chaque culture comporte des choses qu’il n’est pas interdit de dire légalement, mais qui sont socialement taboues. Sur la BBC, il est généralement préférable de s’abstenir de faire des blagues sur la monarchie ou sur l’amour du pays pour les chiens. Sur CNN ou MSNBC, je sais que je m’adresse à un public beaucoup plus susceptible d’être religieux et je modère mes blagues en conséquence.

La mondialisation des économies a entraîné la mondialisation des tabous. Il existe une liste sans cesse croissante de choses que les individus et les entreprises estiment ne pas pouvoir dire en bonne compagnie, car la « compagnie polie » est désormais un phénomène international, qui inclut les mœurs sociales de nombreux pays.

Le sentiment qu’il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas dire est, bien sûr, différent de la certitude qu’il y a des choses qui attireront sur vous la main lourde de l’État. Mais pour pouvoir imaginer des alternatives dans son propre pays, il faut en partie les découvrir dans un autre. Un monde dans lequel tout artiste qui rêve de succès grand public doit s’incliner non seulement vers des tabous culturels mais aussi vers une éventuelle répression sera plus froid pour la liberté d’expression et les idées libérales en général. Nous devrions profiter de l’ère du libéralisme mouzak tant qu’elle dure.

