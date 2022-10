Adieu le binge-watching: Netflix, d’autres ramènent les pauses publicitaires dans les semaines à venir – National

Les utilisateurs canadiens de Netflix verront une nouvelle option d’abonnement à partir de mardi qui coûte moins cher mais qui comporte un hic : des pauses publicitaires insérées dans leurs émissions préférées.

Après des années de binge-watches ininterrompues, le plus grand service de streaming au monde fait place à un mot de ses sponsors. Et comme l’inflation continue de pincer les consommateurs, la proposition d’un forfait Netflix moins cher peut sembler alléchante pour certains.

Netflix n’est pas le seul à croire que la télévision commerciale est de retour en force.

Plusieurs services de streaming gratuits financés par la publicité seront lancés au Canada au cours des prochaines semaines, tous basés sur un modèle commercial qui puise dans l’industrie publicitaire de plusieurs milliards du pays pour financer et acquérir des programmes.

Les analystes disent qu’ensemble, les plateformes pourraient remodeler la façon dont nous regardons et payons la télévision. De plus en plus de téléspectateurs se plaignent que les coûts de streaming ont grimpé près du niveau de leurs anciennes factures de câble, ce qui a poussé chaque service à reconsidérer son modèle commercial.

“Les consommateurs sont confrontés à plus de choix, à plus de plates-formes et font m

Il s’agit de décisions délibérées quant aux services de diffusion en continu qu’ils conservent et à ceux qu’ils doivent annuler », a déclaré Justin Krieger, analyste principal des technologies et des médias au cabinet de conseil RSM Canada.

Parmi les nouveaux venus, Pluto TV fait ses débuts le 1er décembre avec plus de 100 chaînes de séries télévisées gratuites, de films et de sports qui diffusent « en direct » en ligne sur une plate-forme qui imite l’expérience de la navigation sur les chaînes, avec les publicités.

À peu près au même moment, CBC lance une nouvelle chaîne de nouvelles en streaming gratuite qui sera disponible sur CBC Gem et plusieurs autres plateformes de streaming. Un programme phare animé par Andrew Chang de “The National” sera l’attraction principale avec des publicités qui seront entrecoupées tout au long de la journée.

Au sud de la frontière, Disney Plus déploie une option financée par la publicité plus tard cette année, certains observateurs de l’industrie prédisant qu’elle appliquera le même modèle au Canada peu de temps après. Le niveau publicitaire sera introduit au prix du service sans publicité existant de Disney. Les abonnés qui souhaitent éliminer les publicités devront payer une prime.

Chaque service a ses propres raisons de se lancer dans le secteur de la publicité.

Pour Netflix et Disney, l’un des principaux moteurs est la croissance des revenus alors que les coûts de programmation montent en flèche et que les concurrents attirent les abonnés.

Pendant ce temps, les services de streaming gratuits utilisent les revenus publicitaires pour financer une liste de programmes originaux et sous licence, ce qui exerce une pression incroyable sur Netflix pour maintenir sa position de leader avec de nouveaux films et émissions attrayants.

PITCH DE NETFLIX

Plus tôt cette année, après avoir juré à plusieurs reprises de ne jamais se lancer dans la publicité, Netflix a changé de ton en annonçant qu’il lancerait un niveau publicitaire pour les abonnés sur les principaux marchés internationaux.

Au Canada, le forfait “de base avec publicités” coûte 5,99 $ par mois, soit moins que les forfaits sans publicité, qui commencent à 9,99 $ et culminent à 20,99 $ par mois.

En contrepartie des économies réalisées, Netflix indique que les abonnés recevront en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure diffusées avant et pendant leurs émissions de télévision et leurs films.

La qualité vidéo sur le plan publicitaire Netflix dépasse 720p, laissant un streaming haute définition complet à 1080p et 4K pour les abonnés premium. Les téléspectateurs ne pourront pas non plus télécharger de titres sur leurs appareils et tout ce qui se trouve dans la bibliothèque du service ne sera pas disponible.

Ces restrictions nuiront à l’attrait de nombreux adeptes de Netflix, a suggéré Carmi Levy, analyste technologique basée à London, en Ontario.

Il a déclaré que les Canadiens avaient vendu l’idée d’un Netflix sans publicité il y a une décennie, ce qui a conduit d’autres entrants sur le marché à imiter leur approche avec des modèles similaires.

C’est différent des États-Unis où Peacock, Paramount Plus et HBO Max proposent tous des niveaux publicitaires moins chers en tant qu’option d’abonnement, tandis que Crackle et Freevee d’Amazon sont parmi les principaux acteurs des plates-formes gratuites financées par la publicité.

“Les Canadiens n’ont pas cet héritage d’expérience et, par conséquent, peuvent être plus résistants à la façon dont Netflix introduit ce service”, a-t-il déclaré.

« Il faudra du temps à Netflix et à d’autres pour éduquer les Canadiens sur les avantages de payer moins cher pour un service de diffusion en continu et d’obtenir des publicités diffusées en retour.

LES CANADIENS VEULENT-ILS DES PUBLICITÉS ?

Kaan Yigit, analyste technologique chez Solutions Research Group, a déclaré qu’une enquête menée par son entreprise plus tôt cette année avait révélé que les téléspectateurs américains avaient déjà adopté des options d’abonnement financées par la publicité.

Environ 40% des abonnés de HBO Max se sont inscrits à son niveau publicitaire moins cher, a-t-il déclaré, tandis qu’une moyenne de 58% des abonnés ont utilisé les versions moins chères de Paramount Plus et Peacock.

Il estime qu’un modeste 20 % des abonnés canadiens à Netflix rejoindront le niveau publicitaire au cours des 12 à 18 prochains mois.

Cependant, les chiffres d’inscription initiaux de Netflix ne seront pas le meilleur indicateur du succès à long terme du modèle publicitaire, a suggéré Levy.

Les abonnés qui ont adhéré à un accord pourraient être désactivés si les pauses publicitaires deviennent aussi longues qu’elles le sont sur les chaînes de télévision en réseau, qui diffusent généralement 20 minutes de publicités par heure.

“Le diable est toujours dans les détails chaque fois qu’un fournisseur de streaming introduit un niveau basé sur la publicité”, a déclaré Levy.

“Ce qui compte le plus, c’est à quel point cette présentation d’annonces est intrusive pour l’expérience de visionnage globale. Et s’il est intrusif dans la mesure où les consommateurs se plaignent depuis longtemps des publicités télévisées traditionnelles, cela pourrait très bien être un non-démarrage pour Netflix.

LES AGENCES DE PUBLICITÉ

Jusqu’à ce que ces complexités se concrétisent, les agences de publicité affirment que leurs clients salivent devant les perspectives de nouvelles options de placement sur le marché canadien.

“Ce que nous voyons, c’est beaucoup d’enthousiasme initial et de questions autour de Netflix, en particulier”, a déclaré Marissa Cristiano, directrice de compte chez Cossette, qui dit qu’elle “explore” les achats d’annonces sur le service avec certains clients.

“Ils ont fait un très bon travail pour créer… le type de contenu avec lequel les marques veulent vraiment s’allier.”

Cherie Hill, vice-présidente senior des médias de la société de marketing Society, Etc., a déclaré qu’elle prévoyait que les publicités de Netflix seraient orientées vers les acheteurs « soucieux de leur budget », avec un fort accent sur les biens de consommation de base, les articles ménagers et les constructeurs automobiles.

Elle ne s’attend pas à beaucoup de retour de la part des téléspectateurs, principalement parce que Netflix en fait une proposition opt-in.

“Si vous choisissez d’avoir les publicités, cela ne laissera pas une expérience négative”, a-t-elle déclaré.

“Ils offrent une option et ils gèrent les attentes.”