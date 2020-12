C’est la phrase qui évoque immédiatement l’image d’une jeune femme titubant dans des talons aiguilles aux cheveux blonds peroxyde.

Mais maintenant, les militants ont réussi à faire retirer «Essex girl» du dictionnaire parce que la définition invoque un stéréotype «très offensant».

La décision de l’Oxford University Press représente une victoire pour le Front de libération des filles d’Essex.

Le groupe – fondé par la romancière Syd Moore – s’était opposé à l’entrée dans le dictionnaire Oxfrd Advanced Learner’s Dictionary pour « Essex girl »: « Un nom utilisé notamment dans les blagues pour désigner un type de jeune femme qui n’est pas intelligente, s’habille mal, parle d’une manière forte et laide et est très disposé à avoir des relations sexuelles.

Mlle Moore a déclaré au journal Times: « Les femmes du Congo avaient entendu parler de la fille d’Essex. J’ai pensé: il est temps de s’en débarrasser une fois pour toutes.

Les militants ont réussi à faire sortir «Essex girl» du dictionnaire car la définition invoque un stéréotype «très offensant». Sur la photo, promo pour TOWIE d’ITV

Son projet a été soutenu par un autre groupe de campagne, Snapping the Stiletto, qui a déjà reçu une subvention de loterie de 200 000 £.

L’objectif du groupe est de faire passer le message que l’image de la «fille d’Essex» – popularisée par l’émission de télé-réalité The Only Way is Essex – ne représente pas toutes les femmes du comté.

Dame Helen Mirren, de Southend-on-Sea, et Penny Lancaster, de Chelsmford, ont toutes deux fait don de chaussures à un spectacle organisé par le groupe pour montrer leur soutien.

Le terme «fille d’Essex» a été inventé pour correspondre à la définition de «l’homme d’Essex» inventée par le journaliste politique Simon Heffer, originaire de la région.

Il a défini l’homme d’Essex comme «jeune, industrieux, légèrement brutal et culturellement stérile».

Ces hommes étaient considérés comme la clé de la personnalité de Margaret Thatcher.

Mais ils sont devenus la cible de blagues pour leurs attitudes de travail acharné et de fête.

En 2016, l’OED a refusé de supprimer sa définition de « fille d’Essex » malgré une pétition signée par 3500 personnes.