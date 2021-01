RT rend hommage à la légende du talk-show Larry King, dont la carrière distinguée nous a rappelé des temps plus simples où remettre en question des croyances enracinées et écouter ceux avec lesquels vous n’êtes pas d’accord était considéré comme une vertu.

L’ensemble du domaine des médias audiovisuels est façonné en son cœur par l’étalon-or qu’il a établi, et la dette que lui doivent tous les praticiens de son métier ne peut jamais être remboursée en totalité.

Larry a atteint la notoriété nationale en tant qu’hôte de «The Larry King Show», prenant les appels d’auditeurs à travers le pays et donnant à chaque dernier appelant une audition équitable; il les a défiés, il les a consolé, et en faisant de l’espace la perspective de chacun, il a éclairé tout son public.

Alors qu’il continuait à interviewer d’innombrables dirigeants et superstars mondiaux, Larry tenait chacun de ses innombrables appelants et invités dans la même estime, et les traitait avec la gentillesse et le respect de base qui sont trop rares dans notre paysage culturel perturbé et instable.

Pendant des décennies, il a perfectionné l’art de l’entrevue alors que les récompenses et les distinctions s’accumulaient de plus en plus.

Il a remporté le Peabody Award for Excellence in Broadcasting pour son travail à la télévision et à la radio, 10 prix CableACE pour le meilleur intervieweur et pour la meilleure série de talk-shows, le Golden Mike Award for Lifetime Achievement de la Radio & Television News Association of Southern California, et de nombreux autres prix ainsi que plusieurs diplômes honorifiques tels que Brooklyn College, CUNY et Bradley University. En 1989, King a été intronisé au National Radio Hall of Fame. Talkers Magazine l’a nommé le meilleur animateur de talk-shows télévisés de tous les temps.

Il a continué à suivre sa passion jusqu’à la toute fin, animant «PoliticKing» et «Larry King Now» sur RT America. «Larry a souvent fait remarquer l’engagement de notre réseau envers la liberté absolue de nos présentateurs dans les opinions qu’ils expriment, dans lesquelles ils sont autorisés à critiquer et dans les questions qu’ils peuvent poser.» a déclaré Mikhail Solodovnikov, chef du réseau.

Il est normal que Larry ait trouvé sa maison à RT America. Quelqu’un comme lui – dont la longue et illustre vie et la carrière monumentale sont construites par une succession interminable de questions – trouve une place parfaite parmi ceux qui «questionnent toujours plus».

«Nous avons à notre tour été honorés de profiter de son éclat de ses derniers spectacles alors que sa patience, sa dignité et son esprit ont continué à briller, même au crépuscule de ses années. Dans le travail de Larry avec nous, il a exercé le style engageant et accessible qu’il a perfectionné sui generis, à travers des décennies d’expérience en radiodiffusion et qui a fait de lui une véritable légende vivante. Solodovnikov, qui a travaillé avec Larry pendant les sept dernières années, a ajouté.

Dans ses propres mots immortels: «Je n’ai jamais rien appris en parlant. C’est important d’écouter.

Le génie de la méthode de Larry réside justement dans cela: l’acte humain simple d’écouter. Et avec son décès, le monde est d’autant moins disposé à écouter.

Mais la sensibilité et la franchise qu’il a montrées au monde avec diffusion après diffusion, au cours de sa longue et riche carrière, sont impossibles à éteindre. L’impression qu’il a faite sur notre culture restera à jamais.

