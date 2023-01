Adieu empire ? Les sanctions américaines échouent face à la multipolarité — RT World News

Les méthodes incontournables de Washington ne peuvent empêcher la montée d’autres puissances, admet un journal influent de l’establishment

Foreign Affairs, un magazine américain très influent – ​​en fait un journal de l’empire américain – a publié un article détaillant comment les sanctions perdent rapidement leur efficacité en tant qu’arme dans l’arsenal mondial de Washington.

Publié par l’ONG Council on Foreign Relations, Foreign Affairs offre un espace aux responsables du complexe militaro-industriel américain pour communiquer entre eux sur des questions qu’ils jugent de la plus haute importance. Par conséquent, il est important de faire attention lorsque le magazine fait des déclarations majeures sur n’importe quelle question.

Il a récemment publié une évaluation des sanctions américaines – la conclusion étant qu’elles sont de plus en plus inefficaces, ont incité Pékin et Moscou à créer des structures financières mondiales alternatives pour se protéger et protéger les autres des actions punitives, et que Washington et ses acolytes ne pourront plus forcer les pays à faire leur offre, sans parler de détruire les États dissidents, par de telles mesures dans un avenir très proche.

L’article commence par noter que “Les sanctions ont longtemps été l’arme diplomatique préférée des États-Unis”, lequel “combler le vide entre les déclarations diplomatiques creuses et les interventions militaires meurtrières”. Malgré cela, il prédit « L’âge d’or des sanctions américaines pourrait bientôt être révolu.

Celles-ci “jours d’or” étaient l’ère immédiate de l’après-guerre froide, lorsque Washington était « encore une puissance économique inégalée », et pourrait donc, en appuyant sur un bouton, paralyser chaque économie étrangère, en théorie. Cela était dû à “La primauté du dollar américain et la portée de la surveillance américaine des canaux financiers mondiaux.”

Comme le commerce international était majoritairement mené à l’aide de dollars, Washington pouvait empêcher n’importe quel pays d’exporter ou d’importer toutes les marchandises qu’il souhaitait, quand il le voulait. Même alors, rappelle le ministère des Affaires étrangères, les dirigeants américains eux-mêmes craignaient que les sanctions soient appliquées de manière trop libérale. En 1998, le président de l’époque, Bill Clinton, a déclaré que son gouvernement était “En danger de donner l’impression que nous voulons sanctionner tous ceux qui ne sont pas d’accord avec nous.”















L’article des Affaires étrangères indique que les craintes de Clinton étaient “exagéré”, mais c’est précisément ce qui arriva. Les gouvernements et les pays qu’ils représentaient ont été sanctionnés pour avoir poursuivi de mauvaises politiques, refusé d’être renversés par des coups d’État et des interventions militaires soutenus par les États-Unis et fait preuve d’un quelconque degré d’indépendance dans leurs relations nationales ou étrangères. Dans le processus, des millions de personnes sont mortes et encore plus de vies ont été ruinées sans raison valable.

Cette approche s’est retournée contre elle, et mal. En réponse, les États “ont commencé à durcir leurs économies contre de telles mesures.” Par exemple, après que les États-Unis ont coupé l’Iran du système bancaire mondial SWIFT, de nombreux autres pays en ont pris note. Restreindre l’accès de la Chine à de nombreuses technologies dans le cadre de la nouvelle guerre froide a également servi à placer à la fois les alliés et les adversaires de Washington “Sur préavis, leur accès à une technologie cruciale pourrait être coupé.”

Pékin et Moscou ouvrent la voie à la création “des innovations financières qui diminuent l’avantage des États-Unis”, créer un radeau de “accords d’échange de devises, alternatives à SWIFT et monnaies numériques” qui servent de “mesures préventives” contre toute “des pénalités potentielles” sur toute la ligne.

Les swaps de devises, qui relient directement les banques centrales les unes aux autres et éliminent la nécessité pour les échanges entre elles d’être soutenus par le dollar, ont été adoptés avec empressement par la Chine. Elle a signé des accords de ce type avec plus de 60 pays à travers le monde, permettant ainsi à ses entreprises “pour contourner les canaux financiers américains quand ils le souhaitent.”

En 2020, Pékin a réglé plus de la moitié de son commerce annuel avec Moscou dans des devises autres que le dollar, rendant la majorité de ces transactions totalement à l’abri des sanctions américaines, et ce chiffre n’a fait qu’augmenter depuis. En mars de la même année également, l’Organisation de coopération de Shanghai, dirigée par la Chine et la Russie, a officiellement donné la priorité au développement des paiements dans les devises locales de ses membres.















Pékin et Moscou sont également, rapporte le ministère des Affaires étrangères, “préparant activement leurs propres alternatives” à divers systèmes internationaux dominés par l’Occident. Leur alternative à SWIFT, le système de paiement interbancaire transfrontalier, n’est pas encore à la hauteur en termes de volume de transactions, mais là n’est pas la question. Cela les empêche, ainsi que tout État ou organisation inscrit dans le cadre – 1 300 banques dans plus de 100 pays déjà – de ne pas être en mesure d’effectuer des transactions financières internationales, s’ils devaient être exclus de SWIFT.

De même, la Chine étend la portée du renminbi numérique, la monnaie émise par la banque centrale de Pékin, dans le pays et à l’étranger. Plus de 300 millions de ses citoyens l’utilisent déjà, et un milliard devraient le faire d’ici 2030. La monnaie est totalement à l’épreuve des sanctions car les États-Unis n’ont pas la capacité d’empêcher son utilisation, et Pékin a encouragé plusieurs pays à payer ses exportations exclusivement. En l’utilisant – “d’autres accords de ce type suivront probablement”, prédit les Affaires étrangères.

La dépendance obsessionnelle de l’empire américain aux sanctions a maintenant créé une situation sans issue, selon le magazine. Les relations déjà hostiles entre les États-Unis, la Chine et la Russie signifient que Moscou et Pékin poursuivent cet effort révolutionnaire quoi qu’il arrive. Si “les choses empirent” ils vont simplement “redoubler d’efforts pour mettre à l’épreuve les sanctions”, emmenant de plus en plus de pays avec eux.

« Ces innovations donnent de plus en plus aux pays la possibilité d’effectuer des transactions par le biais de canaux à l’épreuve des sanctions. Cette tendance semble irréversible », conclut amèrement l’article. “Tout cela signifie que d’ici une décennie, les sanctions unilatérales américaines pourraient avoir peu de mordant.”

Ce sont tous ces développements, ainsi que le pivot économique de Moscou vers l’est après le coup d’État de 2014 en Ukraine, et l’évolution vers l’autosuffisance énergétique et alimentaire et d’autres ressources vitales, qui expliquent l’échec embarrassant des sanctions américaines contre la Russie.

Les dirigeants, universitaires, journalistes, experts et économistes occidentaux ont promis, lorsque ces sanctions ont été imposées, qu’elles conduiraient bientôt à l’effondrement politique, économique et militaire total de la Russie. Ce n’est pas le cas, ce qui démontre que les élites d’Europe et d’Amérique du Nord ne comprennent pas l’économie mondiale qu’elles prétendent diriger. Ils devraient cependant se familiariser rapidement avec la nouvelle réalité dans laquelle ils vivent – ​​car un monde multipolaire a commencé à émerger en 2022, et il est là pour rester.















La rapidité avec laquelle les élites américaines prennent en compte la réalité radicalement différente dans laquelle elles sont désormais obligées d’opérer est ironiquement soulignée par la rapidité avec laquelle l’auteur de l’article des Affaires étrangères, Agathe Demarais, semble avoir complètement changé d’avis sur le sujet des sanctions. Le 1er décembre, moins d’un mois plus tôt, elle a écrit un article pour Foreign Policy – un autre journal interne de l’empire américain – qui offrait une vision radicalement différente de la question.

Déclarant avec audace “les sanctions contre la Russie fonctionnent” dans le titre, Demarais a rejeté les suggestions que les mesures occidentales punitives visaient à “forcer Poutine à reculer et à se retirer de l’Ukraine”, ou de provoquer “changement de régime” à Moscou, ou d’inviter “un effondrement de l’économie russe à la vénézuélienne”, malgré le fait que chacun de ces résultats a été explicitement cité comme un facteur de motivation derrière les sanctions par les responsables, les experts et les journalistes occidentaux à l’époque.

Au lieu de cela, a-t-elle soutenu, les sanctions étaient efficaces dans la quête de “envoyer un message au Kremlin” que “L’Europe et les États-Unis sont aux côtés de l’Ukraine.”

Que Kiev soit ou non jetée sous un bus par ses bailleurs de fonds occidentaux en temps voulu, et que les mesures anti-russes perdurent après la fin de la guerre, cela ne semble pas tellement important, car, comme Demarais a elle-même été forcée de le reconnaître moins de quatre semaines plus tard, l’efficacité des sanctions diminue rapidement. Cette vitesse de volte-face pourrait bien être une indication de l’irrésistibilité du monde multipolaire.