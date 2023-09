Adieu aux téléphones Google Pixel avec écrans incurvés

L’image en haut de cet article est de toute beauté pour ceux d’entre nous qui se plaignaient il y a toutes ces années des écrans incurvés et des expériences frustrantes qu’ils projetaient même s’ils avaient l’air soignés dans la main ou dans une vidéo promotionnelle. Les écrans incurvés n’ont jamais été bons, même si nous avons tous essayé à un moment donné de nous convaincre qu’ils faisaient la différence. Ce n’était pas le cas. C’était une mauvaise idée. Il s’agissait d’une prouesse chimique et technique qui n’ajoutait pas grand-chose à l’expérience sur smartphone.

Pour le Pixel 7 Pro, nous avons vu Google reculer légèrement sur les courbes de son écran et étions sur le point d’en profiter. Mais comme l’année s’est écoulée depuis son lancement, je ne peux pas dire que je suis jamais tombé complètement amoureux, car les courbes sont, eh bien, ennuyeuses. Même lorsqu’ils sont moins drastiques, ils présentent toujours des problèmes d’utilisation car Android est construit autour de balayages et de gestes, dont un certain nombre commencent au bord de l’écran.

Nous voulions alors que la courbe disparaisse et Google n’a pas écouté. Pour le Pixel 8 Pro, il semble qu’ils nous aient donné ce que nous demandions. Nous penchions pour l’idée que Google expédiait un écran plat dans le Pixel 8 Pro datant de mars, lorsque les premiers rendus ont été abandonnés, et les confirmations se poursuivent avec les nouvelles fuites quotidiennes.

Le dernier exemple est apparu aujourd’hui à partir des listes du Google Store qui @Za_Raczke partagé. Nous obtenons plusieurs angles qui montrent tous un écran plat. À moins qu’ils ne suppriment délibérément un éblouissement pour masquer la courbe, nous ne pensons pas que le Pixel 8 Pro aura autre chose qu’un écran OLED plat de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Les rendus ont tous dit plat. Ce premier prototype disait la même chose. Et le propre clip promotionnel de Google est aussi proche que possible d’une valeur sûre à plat.

Non seulement Google abandonne la courbe et nous offre l’écran plat de nos rêves, mais il arrondit les coins de l’appareil pour le rendre plus confortable dans la main et n’augmente pas la taille globale par rapport au Pixel 7 Pro. Le Pixel 8 Pro mesurerait 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, tandis que le Pixel 7 Pro mesurerait 162,9 x 76,6 x 8,9 mm. Ils sont presque identiques. Ils pèsent même le même poids, soit 213 g (8 Pro) et 212 g (7 Pro).

Les gars, je pense que nos rêves sont devenus réalité. Il ne nous reste plus qu’à savoir combien nous allons réellement payer pour un appareil, car nous allons en payer un, n’est-ce pas ? Si une Pixel Watch 2 gratuite doit être incluse et que les valeurs commerciales de votre Pixel 7 Pros sont même semi-décentes, cela ressemble à un téléphone sur lequel appuyer rapidement sur la gâchette.