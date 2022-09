adieu aux équipes de diffusion régionales de la MLS

Les derniers jours de la saison 2022 de la MLS sont un moment doux-amer dans l’histoire de la ligue. C’est la dernière fois que des équipes diffusent des matchs de la MLS sur des réseaux sportifs régionaux à travers les États-Unis. Cela signifie une dernière fois que les fans des équipes MLS peuvent entendre les voix familières des annonceurs, des analystes et des journalistes secondaires.

La croissance de la MLS à la télévision

Depuis 1996, année du lancement de la ligue, aller dans les stades pour regarder des matchs était une chose. Mais développer un fandom serait bien plus important que cela. Comment les diffuseurs inciteraient-ils les gens à regarder des matchs à la télévision ?

Tout d’abord, ESPN a intensifié la diffusion des matchs à l’échelle nationale. Le reste est revenu aux chaînes de télévision locales et aux réseaux sportifs régionaux. Ces deux-là portaient le poids des matchs de la MLS, à domicile et à l’extérieur.

Les matchs ont eu lieu dans des stades de football traditionnels comme le Giants Stadium, le Cotton Bowl, le Rose Bowl et le Arrowhead Stadium. Les équipes de diffusion régionales de la MLS étaient là tout le temps alors que les clubs emménageaient dans leurs propres stades, à quelques exceptions près.

Après des années à regarder votre équipe en MLS, la passion et l’expertise du talent sont passées par les téléviseurs. Vous avez grandi avec ces diffuseurs. Un appel de but mémorable ou un slogan sont gravés dans l’esprit des fans de la MLS à travers le pays.

Une nouvelle ère avec Apple TV

Lorsque la nouvelle ère d’Apple TV commencera sur le streaming en 2023, il sera intéressant de voir quelles équipes de diffusion feront le saut des réseaux sportifs régionaux vers Apple. En même temps, ces nouvelles équipes de diffusion feront-elles leur travail dans les stades ou dans un lieu centralisé ?

En attendant que la MLS réponde aux questions fondamentales avant la saison 2023, saluons toutes les équipes de diffusion et les partenaires de diffusion qui ont fait un travail incroyable en passant leurs week-ends et en milieu de semaine à appeler les matchs, à les analyser pour tous les fans et à avoir conversations avec les médias écrits.

Adieu aux équipes de diffusion régionales de la MLS

ATLANTE :

Bally Sports Sud/Sud-Est : Kevin Egan, Maurice Edu, Jillian Sakovits

AUSTIN :

KNVA, KBVO : Adrian Healey, Michael Lahoud

CHARLOTTE:

WSOC, WAXN : Eric Krakauer, Lloyd Sam, Katie Witham

CHICAGO:

WGN Sports : Arlo White, Tyler Terens, Tony Meola, Dan Kelly

CINCINNATI :

WSTR : Tom Gelehrter, Kevin McCloskey

COLORADO:

Altitude Sports : Richard Fleming, Marcelo Balboa

COLOMB:

Bally Sports Ohio/Grands Lacs : Dwight Burgess, Bill McDermott, Neil Sika, Jordan Angeli, Brett Hiltbrand

DC UNIS :

NBC Sports Washington : Dave Johnson, Tony Limarzi, Devin McTavish, Claudia Pagan

DALLAS :

KTXA : Mark Followill, Owen Newkirk, Steve Davis, Sam Hale, Garrett Melcer

HOUSTON :

AT&T Sportsnet Sud-Ouest : Glenn Davis, Eddie Robinson, Daniela Rodriguez

VILLE DE KANSAS :

Bally Sports KC, WMCI : Nate Bukaty, Jacob Peterson, Aly Trost

LA GALAXIE :

Spectrum Sportsnet : LA Joe Tutino, Cobi Jones, Nikki Kay

LAF :

KCOP : Max Bretos, Angela Hucles, Warren Barton, Mariano Trujillo, Lori Lindsey, Heath Pearce, Rodolfo Landeros, Christopher Sullivan, Aly Wagner, Jordan Harvey, Mark Rogondino

MIAMI :

WFOR, WBFS, WAXY : Andres Cordero, Chris Wittyngham, Ray Hudson, Kaylyn Kyle, Thomas Rongen

MINNESOTA:

Bally Sports North : Callum Williams, Charlie Beattie, Kyndra de St.Aubin

MONTRÉAL Anglais :

TSN : Vic Rauter, Greg Sutton, Steven Caldwell

MONTRÉAL français :

TVA Sports : Frédéric Lord, Vincent Destouches, Nicolas Martineau

NASHVILLE :

WZTV, WUXP, WNAB : Tony Mari, Jamie Watson

NOUVELLE-ANGLETERRE:

NBC SPORTS Boston, WBZ, WSBK : Brad Feldman, Charlie Davies, Naoko Funayama

NY RED BULLS :

RÉSEAUX MSG : Steve Cangialosi, Shep Messing, Michelle Gingras, Tina Cervasio

NYCFC :

Réseau YES : Joe Tolleson, Ian Paul Joy

ORLANDO :

WRBW : Evan Weston, Miguel Gallardo, Gabrielle Amado

CRÊME PHILADELPHIA:

WPHL, WPVI, NBC Sports Philadelphie : JP Dellacamera, Danny Higginbotham, Tommy Smyth, Marisa Pilla

PORTLAND :

Root Sports Northwest, KPTV, KPDX : Christian Miles, Jake Sivin, Ross Smith, Liam Ridgewell

SALT LAKE CITY:

WMYU, KYUU, KHSV, KNSN : David James, Greg Wrubell, Bill Riley, Brain Dunseth

SAN JOSE :

NBC SPORTS Bay Area/Californie : Anthony Passarelli, Chris Dangerfield, Danielle Slaton

SEATTLE :

KCPQ, KZJO : Keith Costigan, Kasey Keller, Steve Zakuani

TORONTO :

Chaînes TSN : Luke Wileman, Steven Caldwell, Kevin Kilbane

VANCOUVER :

Chaînes TSN : Peter Schaad, Blake Price, Paul Dolan, Shantelle Chand

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire