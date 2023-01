Adieu aux arches dorées au Kazakhstan, alors que McDonald’s quitte le marché

McDonald’s quitte le marché du Kazakhstan, après que l’entreprise locale du géant de la restauration rapide semble avoir été victime des dommages collatéraux de la guerre russo-ukrainienne.

La sortie de la marque de la nation d’Asie centrale de 20 millions d’opinions divisées sur les réseaux sociaux et parmi les spectateurs près de l’un des restaurants d’Almaty où les travailleurs retiraient vendredi les grandes lettres blanches du haut de l’immeuble.

“C’était l’un des endroits les plus agréables où je passais du temps avec mes amis”, a déclaré Karina, une résidente locale, qui n’a donné que son prénom.

“Je doute qu’une autre entreprise puisse rivaliser avec McDonald’s au Kazakhstan pour le moment, car aucune autre chaîne de restauration rapide ne peut reproduire le menu de McDonald’s au même prix.”

D’autres ont décrit le départ de la marque comme un inconvénient mineur ou ont déclaré qu’ils vérifieraient d’autres fast-foods.

Des chaînes telles que KFC, Burger King et Hardee’s ont des restaurants au Kazakhstan et Popeyes a annoncé le mois dernier qu’elle ouvrirait des dizaines de restaurants dans l’ex-république soviétique en partenariat avec la société locale Centras Group.

Bœuf importé de Russie

De nombreux Kazakhs, fiers de leur cuisine à base de viande, ont exprimé leur incrédulité quant au fait que le licencié kazakh de McDonald’s, Food Solutions KZ, ne puisse pas s’approvisionner localement en galettes de bœuf et les a importées de Russie jusqu’à ce que la guerre l’oblige à s’arrêter.

Les initiés de l’industrie, cependant, disent que les certificats et les audits requis par la marque américaine étaient coûteux et longs, et que les producteurs de viande locaux ne voulaient pas s’en soucier.

McDonald’s et Food Solutions n’ont pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

La société kazakhe a annoncé jeudi qu’elle rouvrirait bientôt ses restaurants sous une nouvelle marque en raison de “problèmes d’approvisionnement”.

De nombreuses entreprises kazakhes ont été confrontées à des problèmes d’approvisionnement à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou qui ont suivi. La Russie voisine est le principal partenaire commercial du Kazakhstan.