Adieu au cheval qui a peut-être été le plus vieux pur-sang d’Amérique

Quel que soit le rang de Rush parmi les chevaux seniors, sa mort a marqué la fin d’un partenariat de 30 ans – le mot d’Eukers – avec le cheval et le propriétaire montrant un niveau de dévouement l’un envers l’autre qui serait extraordinaire pour deux êtres, équins ou humains.

“Il se battrait pour moi et je me battrais pour lui”, a déclaré Eukers. « Qu’il s’agisse de votre relation avec votre cheval, avec vos amis ou avec votre partenaire de vie, c’est de cela qu’il s’agit. Vous vous battrez pour moi et je me battrai pour vous.

Ils ont forgé leur relation en participant à des épreuves équestres. Six jours par semaine pendant six ans, séparés seulement par une selle, ils ont perfectionné leurs compétences, se déplaçant avec fluidité ensemble et planant au-dessus des obstacles, d’abord un mètre de haut, puis un mètre et demi. Pour Eukers, être avec son cheval est devenu un mode de vie.

Elle a fréquenté l’université près de chez elle afin de pouvoir rester près de Rush, a refusé des emplois qui auraient réduit son temps avec lui, n’a pas beaucoup socialisé et n’est jamais partie en vacances. La plus longue période qu’elle ait jamais passée loin de Rush a été d’une semaine, pour un voyage scolaire.