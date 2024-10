Adieu au changement d’heure d’été

Dans le États-Unisalors que la plupart des États ajustent leurs horloges deux fois par an pour mieux s’aligner sur les heures de clarté, quelques États et territoires ont choisi de ne pas suivre cette pratique. Ces exceptions restent en vigueur heure normale tout au long de l’année, évitant ainsi les changements d’horloge semestriels que connaît la plupart du pays.

Cependant heure d’été (DST) est largement adoptée, des facteurs pratiques et géographiques conduisent certains États et territoires à s’en retirer. Que ce soit en raison de variations minimes des heures d’ensoleillement ou de conditions climatiques uniques, ces régions n’ont trouvé que peu ou pas d’avantages à observer l’heure d’été.

États qui ne respectent pas l’heure d’été

Hawaii

Hawaï, connue pour son climat tropical et son isolement géographique, n’observe pas l’heure d’été. En raison de sa proximité avec l’équateur, la variation des heures de clarté tout au long de l’année est minime, ce qui rend inutile un réglage de l’horloge.

Arizona (sauf la nation Navajo)

L’Arizona a choisi de ne pas passer à l’heure d’été, en grande partie à cause de son climat extrêmement chaud. En ne faisant pas avancer ou reculer les horloges, l’Arizona réduit l’exposition aux moments les plus chauds de la journée, ce qui entraîne une baisse de la consommation d’énergie pour la climatisation. Cependant, la nation Navajo, qui s’étend sur une partie de l’Arizona, de l’Utah et du Nouveau-Mexique, observe l’heure d’été, contrairement au reste de l’État.

Les territoires américains qui ne changent pas d’horloge

Porto Rico

En tant que territoire des Caraïbes, la proximité de Porto Rico avec l’équateur signifie que les heures de clarté varient peu tout au long de l’année. Pour cette raison, Porto Rico n’observe pas l’heure d’été.

Guam

Ce territoire américain du Pacifique reste également à l’heure standard toute l’année. Comme d’autres territoires insulaires, Guam connaît des variations minimes de la lumière du jour, ce qui rend inutile le changement d’horloge.

Samoa américaines

Situées dans le Pacifique Sud, les Samoa américaines suivent un modèle similaire à celui de Guam et de Porto Rico, restant à l’heure standard toute l’année.

Îles Vierges américaines

Situées dans les Caraïbes, les îles Vierges américaines n’observent pas non plus l’heure d’été en raison du changement minime des heures de clarté tout au long de l’année.

Raisons pour ne pas observer l’heure d’été

Les États et territoires qui choisissent de renoncer à l’heure d’été le font souvent pour des raisons géographiques ou pratiques. Pour les zones proches de l’équateur, comme Hawaï, Porto Rico et Guam, les heures de clarté varient peu tout au long de l’année, le réglage des horloges offre donc peu d’avantages.

En Arizona, la principale raison est le climat. Les températures estivales de l’État peuvent être extrêmement élevées, et le respect de l’heure standard permet de minimiser l’exposition à la chaleur pendant les heures de pointe, réduisant ainsi la demande de climatisation et la consommation d’énergie.

Résumé des États et territoires qui n’observent pas l’heure d’été

État ou territoire Raison principale Observe l’heure d’été Hawaii Variation minimale de la lumière du jour Non Arizona (sauf Nation Navajo) Climat extrêmement chaud Non Porto Rico Variation minimale de la lumière du jour Non Guam Variation minimale de la lumière du jour Non Samoa américaines Variation minimale de la lumière du jour Non Îles Vierges américaines Variation minimale de la lumière du jour Non

La nation Navajo : une exception en Arizona

Il est intéressant de noter que même si la majeure partie de l’Arizona n’observe pas l’heure d’été, le Nation Navajo fait. Cette exception existe parce que la nation Navajo s’étend sur l’Arizona, l’Utah et le Nouveau-Mexique, où l’heure d’été est observée. La Nation Navajo choisit de maintenir une cohérence sur l’ensemble de son territoire, qui comprend des zones en dehors de l’Arizona.

Perspectives futures sur l’heure d’été

Bien que certains États et territoires aient choisi de ne pas participer à l’heure d’été, le débat sur son utilité reste un sujet national. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de mouvements visant à rendre l’heure d’été permanente dans certains États, bien que de tels changements nécessitent l’approbation du gouvernement fédéral.

L’adoption variée de l’heure d’été aux États-Unis reflète les différents besoins et conditions géographiques de leurs États et territoires. À mesure que cette conversation se poursuit, nous pourrions assister à de nouvelles exceptions, voire à un changement national plus large dans la façon dont le temps est géré à travers le pays.