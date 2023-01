Adieu à “Stomp”, un spectacle au cœur battant de New York

Il a été conçu par deux Britanniques – les créateurs et réalisateurs Luke Cresswell et Steve McNicholas, qui se sont rencontrés en tant qu’artistes de rue à Brighton, en Angleterre, au début des années 80. Ensemble, ils ont formé des groupes musicaux mêlant percussions, voix et comédie, et après avoir expérimenté des performances uniques en utilisant uniquement des balais et des poubelles, ils ont créé “Stomp” au Edinburgh Fringe Festival en 1991.

“Nous nous sommes concentrés sur les éléments rythmiques”, a déclaré McNicholas, “mais je pense que nous sommes restés conscients de l’absurdité inhérente au concept d’utilisation d’objets du quotidien comme instruments, donc l’humour était là dès le départ.”

Lorsque le spectacle est arrivé à New York au début des années 90, l’East Village abritait le Blue Man Group, le CBGB et le club indie-rock Brownies. Cresswell et McNicholas ont trouvé le centre-ville punk – loin des lumières vives de Broadway – un ajustement parfait pour leur spectacle impassible.