Adieu à l’enveloppe rouge : Netflix cesse la location de DVD

Le géant du streaming Netflix a officiellement conclu son service de location de DVD de longue date par abonnement. La société a expédié ses dernières locations de DVD le 29 septembre 2023, marquant la fin d’un service qui avait débuté en 1998. En avril, Netflix avait annoncé son intention d’arrêter l’activité de location de DVD, invoquant une demande en baisse pour les locations physiques qui l’a rendu de plus en plus important. difficile de maintenir le niveau de service souhaité.

Au fil des ans, Netflix a expédié un nombre stupéfiant de 5,2 milliards de films dans leurs emblématiques enveloppes rouges à plus de 40 millions de clients. En 2007, la société a révolutionné l’industrie du divertissement en introduisant le streaming à la demande, qui est rapidement devenu son offre la plus populaire en 2009. L’expansion de Netflix dans la création de contenu en streaming original a conduit la plateforme à rassembler plus de 238 millions d’abonnés dans le monde.

Alors que l’arrêt du service de location de DVD signifie la fin d’une époque, Netflix a offert une lueur d’espoir. Les clients qui possèdent encore un disque de location peuvent le conserver et ont même la possibilité de demander jusqu’à 10 films supplémentaires pour aider l’entreprise à écouler son inventaire restant. Netflix a souligné qu’il ne facturerait pas les disques non retournés après le 29 septembre, permettant ainsi aux clients de profiter de leurs derniers envois aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Au deuxième trimestre de l’année, Netflix a enregistré une augmentation de 5,9 millions d’abonnés dans le monde, avec 1,17 million de nouveaux membres ajoutés aux États-Unis et au Canada au cours de la période avril-juin. En outre, la société a étendu sa fonctionnalité de partage payant à plus de 100 pays, représentant plus de 80 % de sa base de revenus.

La décision de mettre fin au service de location de DVD reflète l’évolution du paysage de l’industrie du divertissement vers le streaming numérique, où Netflix a consolidé sa position de leader mondial.

Contributions de l’IANS