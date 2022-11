Adidas vendra les chaussures Yeezy de Kanye West sous un nom différent, selon le directeur financier – National

Adidas prévoit de vendre plus de modèles Yeezy au cours de la nouvelle année, bien que le rappeur Kanye West, qui a créé les chaussures populaires, ne soit pas impliqué.

La société basée en Allemagne a rompu ses liens avec West, qui a légalement changé son nom en Ye, en octobre. Ye a été abandonné suite à d’intenses pressions publiques pour qu’Adidas mette fin à son partenariat avec le musicien suite à ses récentes explosions antisémites.

Lors d’un appel sur les résultats trimestriels mercredi, le directeur financier d’Adidas, Harm Ohlmeyer, a déclaré que la société continuerait probablement à vendre des designs Yeezy sous un nom de produit différent.

“Je peux confirmer qu’Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception liés au produit existant, ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat”, a-t-il déclaré. “Nous avons l’intention de faire usage de ces droits dès 2023.”

Business Insider a rapporté que la Yeezy Slide pourrait être une exception à cela, car le musicien détient le brevet pour cette conception.

Ye n’a pas parlé publiquement des affirmations d’Adidas selon lesquelles il continuera à vendre des designs Yeezy.

Ohlmeyer a déclaré que la société “exploitera l’inventaire existant”, bien que les plans pour le produit et la nouvelle image de marque soient toujours en cours.

Le 25 octobre, Adidas a mis fin à son partenariat avec Ye et a publié une déclaration affirmant que la société “ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”.

À l’époque, Adidas avait affirmé qu’il arrêterait immédiatement la production de tous les produits de marque Yeezy et cesserait tout paiement à Ye.

Le mois dernier, la marque a prédit que la séparation de Ye entraînerait un impact négatif à court terme pouvant atteindre 250 millions d’euros (environ 339 millions de dollars canadiens) sur les revenus de l’entreprise au quatrième trimestre.

Mercredi, Ohlmeyer a affirmé qu’Adidas pourrait économiser plus de 300 millions d’euros (411 millions de dollars) en paiements de redevances et en frais de marketing s’ils continuaient à promouvoir le produit dans les magasins et en ligne.

“Cela nous aidera à compenser la grande majorité de l’impact sur le haut et le bas en 2023”, a déclaré Ohlmeyer.

Le partenariat initial de Ye avec Adidas a débuté en 2013. L’accord de neuf ans a été financièrement fructueux mais non sans difficultés.

Ye, à plus d’une occasion, a publiquement exprimé son mécontentement contre Adidas sur les réseaux sociaux. En septembre, le rappeur a accusé les hauts dirigeants de l’entreprise de lui avoir volé ses idées et de l’avoir écarté des réunions importantes liées à la planification des produits.

Depuis octobre, d’autres sociétés dont Balenciaga, Vogue, le label Def Jam, la grande agence artistique CAA et le studio de cinéma MRC (qui avait financé et filmé un documentaire sur Ye) se sont toutes séparées de Ye.