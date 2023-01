Adidas traîne Thom Browne en justice pour un motif à rayures

Écrit par Oscar Holland, CNN

Adidas et la maison de couture Thom Browne s’affrontent devant un tribunal de New York après que le géant des vêtements de sport a affirmé que l’utilisation par la maison de barres parallèles sur ses vêtements enfreignait la marque “Three Stripes” d’Adidas.

Le procès devant jury, qui a débuté mardi devant le tribunal du district sud de Manhattan, fait suite à un procès de 2021 dans lequel Adidas a fait valoir que les vêtements de sport arborant les motifs rayés de Thom Browne “imitent” sa marque vieille de plusieurs décennies.

Le designer américain Thom Browne a fondé sa marque éponyme en 2001 et est le nouveau président du Council of Fashion Designers of America.

Browne, qui est arrivé au tribunal avec l’une de ses chaussettes à quatre bandes emblématiques, avait initialement lancé un design à trois bandes, surnommé la « signature à trois barres », vers 2005. Selon des documents judiciaires, sa marque de mode a accepté de cesser d’utiliser le motif après qu’Adidas ait contacté le PDG de la marque à ce sujet deux ans plus tard.

Le créateur de mode Thom Browne arrive au tribunal le 3 janvier portant l’une des chaussettes à quatre rayures emblématiques de sa marque. Crédit: Michael M.Santiago/Getty

En 2008, le designer Browne a lancé sa “Four-Bar Signature”, une série de quatre rayures qui ont figuré sur des articles allant des vestes aux cravates, ainsi que sur les vêtements de sport. Adidas conteste également l’utilisation de “Grosgrain Signature” de Thom Browne, un design rouge, blanc et bleu qui, selon la marque de vêtements de sport, se compose de trois bandes, tandis que Thom Browne dit qu’il en contient cinq, le décrivant comme “blanc-rouge-blanc-bleu”. -blanc”, dans les documents judiciaires.

Adidas utilise trois bandes depuis 1949, lorsque le fondateur allemand Adolf Dassler l’a présenté sur une paire de chaussures de course à pointes. Dans son dépôt de plainte, la société a fait valoir que l’utilisation par Thom Browne de motifs rayés sur ses vêtements de sport était “susceptible de semer la confusion chez les consommateurs et de tromper le public”.

Un mannequin porte un modèle de la collection Thom Browne printemps-été 2023, dévoilée à Paris en octobre dernier. Crédit: Pierre Blanc/Getty

Les avocats représentant Thom Browne ont quant à eux soutenu qu’Adidas avait fait preuve d’un retard déraisonnable pour faire valoir ses prétentions. Des documents judiciaires indiquent que les produits portant la “Four-Bar Signature” ont été vendus pour la première fois en 2009 et ont été affichés sur des vêtements de sport dans le magasin phare de la marque de mode à New York à partir de 2010.

Le géant des vêtements de sport affirme n’avoir pris connaissance de l’infraction présumée qu’au début de 2018, lorsque Thom Browne a déposé une demande de marque “Grosgrain Signature” (souvent appelée Signature Grosgrain sur le site Web de la marque) en Europe. Les avocats d’Adidas soutiennent que la société n’avait aucune obligation de surveiller la production de Thom Browne et ne considérait pas initialement le label comme un concurrent direct.

Des documents judiciaires montrent que les parties ont tenté en vain de parvenir à un règlement à l’amiable.